Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe arrivare prima del previsto. Le riprese della sesta stagione, iniziate con netto ritardo lo scorso giugno causa Covid-19, sono ancora in corso ad Assisi – ma a fine mese dovrebbero terminare – dopo il cambio di location.

Secondo i palinsesti Rai, Che Dio ci Aiuti 6 doveva debuttare nella primavera 2021, però nelle ultime ore si stanno facendo sempre più concrete le voci di un possibile lancio anticipato.

Bubino Blog svela l’indiscrezione: la sesta stagione è in arrivo il 7 gennaio 2021, una data che sorprende tutti, cast compreso. Elena Sofia Ricci, che dal 2011 veste i panni di Suor Angela, non si era detta così ottimista, vista l’attuale situazione pandemica. L’attrice, presto nei panni di Rita Levi-Montalcini in una fiction Rai, aveva infatti dichiarato in un’intervista che i tempi di riprese sono piuttosto lunghi: per girare una stagione di 20 episodi sono richiesti all’incirca otto mesi di lavorazione. Motivo per cui l’azienda e Rai Fiction avrebbero deciso di slittare l’appuntamento con Suor Angela e Suor Costanza direttamente in primavera.

Gli amici fictionari segnino una data. Giovedì 7 gennaio 2021 tornano Suor Angela, Suor Costanza e Azzurra. #CheDiociaiuti6 #Rai1 — BubinoBlog (@bubinoblog) October 26, 2020

A quanto pare, però, alla fine si è scelto un cambio di programma. La decisione è inusuale e lascia pensare che i tempi di ripresa si siano accelerati, oppure c’è qualcos’altro. Lo scorso maggio, la Ricci aveva svelato la sua idea a FanPage: mandare in onda le prime puntate già da inizio 2021, così da non lasciare i fan orfani della fiction. E nel frattempo, continuare le riprese e terminarle entro i termini stabiliti.

Se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo. È probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, trasmettano su Rai 1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite. L’unica cosa certa è che la serie non andrà in onda prima del 2021, visto che non l’abbiamo fatta.

Un’ipotesi non ancora confermata ma che alla luce delle prime indiscrezioni potrebbe rivelarsi veritiera. Non resta che attendere per saperne di più.

In Che Dio ci Aiuti 6 i fan ritroveranno Diana Del Bufalo nei panni di Monica. Il suo ritorno potrebbe turbare Nico, proprio ora che l’avvocato sembrava aver dimenticato il suo amore passato per iniziare una vita insieme a Ginevra. Tra le new entry, Pierpaolo Spollon, che in queste settimane stiamo vedendo su Rai1 ne L’Allieva 3 e Doc – Nelle Tue Mani.