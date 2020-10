Sta creando forti discussioni un recente post del giornalista Andrea Scanzi, volto noto della TV e voce di Il Fatto Quotidiano, che di recente ha alimentato un contenuto social pubblicato da tale Lorena Verucchi, a sua volta contenente un invito al Premier Giuseppe Conte. Si tratta, dunque, di un messaggio diventato virale, come quello che abbiamo avuto modo di analizzare questa mattina in merito ai consigli da seguire in caso di contagio Covid. Facciamo dunque chiarezza e, soprattutto, contestualizziamo il tutto.

Contestualizziamo il post di Scanzi, che riprende le parole di Lorena Verucchi su Conte

In sostanza, Scanzi nella giornata di martedì ha deciso di pubblicare un post molto duro sulla sua pagina Facebook. In tanti credono sia una bufala, ma come potete notare, il contenuto social è ancora lì al suo post. Va premesso che non si tratti di farina del suo sacco, ma, come accennato in precedenza, di uno sfogo che è stato “socializzato” dalla già menzionata Lorena Verucchi. In particolare, nel mirino dei due (nel caso di Scanzi, in modo indiretto), ci sono coloro che si lamentano di continuo dei vari DPCM che vengono ufficializzati. Questo il passaggio più controverso:

“Fossi in Conte, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e mi godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche“.

Si tratta ovviamente di un’iperbole, forse evitabile nei toni dato il delicato momento storico che stiamo vivendo, che dunque è reale e non inventata. Non sono parole pronunciate direttamente da Scanzi, ma quest’ultimo ha deciso allo stesso tempo di sposare al 100% il pensiero di Lorena Verucchi. Nonostante le molte critiche ricevute dopo aver citato la donna, Scanzi ha deciso di non chiarire ulteriormente la propria posizione, soprattutto sulla frase che ha fatto discutere maggiormente: “Godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche”.