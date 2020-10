Ci sono anche oggi 28 ottobre alcune indicazioni interessanti che arrivano direttamente dal mondo Honor e Huawei, considerando il fatto che altri dieci dispositivi sono stati aggiunti ufficialmente al programma beta relativo all’aggiornamento con EMUI 11. Un segnale significativo, con cui il produttore asiatico mira a far comprendere a tutti che lo sviluppo software del pacchetto non sia in corso solo coi top di gamma lanciati in questi mesi, almeno stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere in giornata.

Dunque, un altro tassello da aggiungere a questo libro, dopo il capitolo che abbiamo avuto modo di esaminare pochi giorni fa con un altro articolo in merito. Per farvela breve, dieci dispositivi Huawei e Honor, inclusi tablet e smartphone, risultano finalmente idonei per il test pubblico. Gli utenti possono controllare la loro versione di build andando in Impostazioni e nella voce “Sistema”. Un segnale che merita pertanto un approfondimento, in attesa che il programma venga avviato una volta per tutte anche qui in Italia.

I dieci dispositivi Honor e Huawei aggiunti al programma dell’aggiornamento EMUI 11

Alcune informazioni specifiche in merito ci sono state fornite dal sito Huawei Update, secondo cui i prossimi modelli ad essere coinvolti saranno i vari Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor V30, Honor V30 Pro, Huawei Nova 7 5G, Huawei Nova 7 Pro 5G, Huawei Nova 6, Huawei Nova 6 5G e Huawei MatePad 10.8. Dunque, una svolta anche quantitativa, che conferma uno stato dei lavori ormai avanzato anche per modelli non più di ultimo grido. In attesa di conoscere la data relativa alla distribuzione dell’aggiornamento nella sua versione finale e stabile.

Massima attenzione e occhi aperti con Huawei e Honor, in quanto a breve ci potrebbero essere ulteriori novità rilevanti in merito alla distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista.