L’ultimo mese è stato piuttosto intenso per YouTube. Ad ottobre, infatti, la piattaforma di video sharing per eccellenza – posseduta dal colosso Google – è stata protagonista di tutta una serie di aggiornamenti, che hanno introdotto diverse funzionalità mai viste per l’applicazione su dispositivi iOS e Android – e alcune non troppo gradite all’utenza Apple.

Ora è tempo di un ulteriore rinnovamento. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale The Verge, l’app mobile ufficiale di YouTube ha quindi aperto le porte nelle ultime ore a diverse feature, tra cui pure delle nuove gesture. Più nello specifico, come riferisce la fonte, ora è possibile mettere un video a tutto schermo mediante un semplice swipe dal basso verso l’alto. Di contro, scorrere nel verso opposto farà tornare il contenuto alle dimensioni originarie. Un’altra novità importante per l’applicazione su dispositivi iOS e Android consiste nell’aggiunta di un pulsante direttamente nel player. Si tratta di un tasto che consente di abilitare rapidamente la riproduzione automatica dei video. Alcuni di voi ricorderanno che in precedenza questo stesso tasto appariva subito sotto la sezione destinata ai commenti, accanto alla scritta “Prossimi video”.

Non è tutto, l’ultimo update di YouTube per smartphone e tablet migliora anche l’accesso ai capitoli dei video, considerando che allo stato attuale è possibile dare un’occhiata a un elenco delle suddivisioni effettuate dall’autore. Ogni capitolo viene associato a un’immagine, quindi è possibile sin da subito farsi un’idea del contenuto. A chiudere, l’app potrà andare a suggerire agli utenti alcune azioni da svolgere in base al video riprodotto. Per fare un esempio, a schermo potrebbe comparire l’invito ad utilizzare un visore VR per godersi al meglio un filmato in realtà virtuale. Per tutti i dettagli sulle nuove funzionalità introdotte, vi rimandiamo al blog ufficiale di YouTube – solo in inglese -, in cui Google ricorda pure l’arrivo dei promemoria per andare a dormire.