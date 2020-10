Adesso è ufficiale per il mercato cinese il nuovo Redmi K30S (cliccate qui per la pagina dedicata sul sito del produttore cinese), che ricorda molto da vicino lo Xiaomi Mi 10T (6GB di RAM e 128GB di memoria), ma con qualcosa in più (8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno UFS 3.1). Non ci sono altre differenze da evidenziare tra i due modelli, che sono come due gocce d’acqua. Il Redmi K30S, come lo Xiaomi Mi 10T, include uno schermo LCD con diagonale da 6.67 pollici con frequenza di refresh rate a 144Hz e risoluzione FHD+, ed è messo dal processore Qualcomm Snapdragon 865 (CPU Kryo 585, octa-ocre, sino a 2,84GHz e GPU Adreno 650).

La fotocamera posteriore è tripla, con il sensore principale Sony IMX682 da 64MP (dimensione dei pixel 1,6µm, 4-in-1 Super Pixel ed apertura f/1.89), un ultra-grandangolare da 13MP (angolo di 123° ed apertura f/1.89) ed un sensore macro da 5MP (dimensione dei pixel 1,12µm, distanza di focus da 2 a 10 cm, apertura f/2.4), con videoregistrazione fino a 8K a 30fps. La fotocamera frontale è singola: sensore da 20MP (dimensione dei pixel 0,8µm, apertura f/2.2). Il Redmi K30S include le connettività Dual SIM, Dual stand-by, 5G NSA, 4×4 MIMO, Wi-Fi 6, trasmettitore ad infrarossi, NFC e USB-C. Il lettore di impronte digitali è collocato lateralmente, ed è presente anche il sistema di riconoscimento facciale. Non mancano un doppio altoparlante e la certificazione Hi-Res Audio.

La batteria è da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le dimensioni generali del Redmi K30S sono pari a 165,1 x 76,4 x 9,33mm (peso di 216 gr.). Presente pure la tecnologia LiquidCool che attesta la resistenza agli schizzi d’acqua. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con MIUI 12. Le colorazioni in cui il Redmi K30S verrà reso disponibile sono Interstellar Black e Moonlight Silver.