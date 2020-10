C’è da stare molto attenti per il gran ritorno della truffa SMS del gruppo ISP in questa ultima parte di ottobre. Si tratta di un tentativo di frode che sfrutta il nome dell’istituto Intesa Sanpaolo e dunque miete numerose vittime. L’aggravante dell’ultima ondata proprio del raggiro è che al messaggio giunto a numerosi italiani si associa anche il tentativo di contatto di quello che sembra essere a tutti gli effetti il numero verde della banca ma così non è.

Della truffa SMS del guppo ISP abbiamo già parlato sulle pagine di OM non più tardi di fine settembre. Anche in quel caso c’era stata una copiosa ondata di messaggi con l’intento di accaparrarsi i dati degli utenti. Con la finta scusa del conto bloccato per qualsivoglia motivo tecnico, ecco che hacker organizzati hanno richiesto ad ignare vittime di compilare un form con le proprie informazioni e dunque anche i dati di accesso all’area personale dell’home banking. Lo stesso schema è utilizzato anche in questi ultimi giorni di ottobre, anche se con un aggravante rappresentata da un secondo tentativo di contatto telefonico delle vittime di turno.

Come sottolinea anche ilGiorno, degli hacker davvero ben organizzati sarebbero stati in grado di clonare il numero verde di Intesa Sanpaolo. Dopo la compilazione del form fasullo legato alla truffa con l’SMS del gruppo ISP, più utenti sarebbero stati contattati da finti operatori dell’istituto. La comparsa a schermo del recapito reale della banca avrebbe fatto abbassare la guardia a molti. In sostanza poi, il raggiro si sarebbe completato nel momento in cui più clienti hanno portato a termine operazioni e movimenti proprio con gli interlocutori non ufficiali, in realtà criminali incalliti. In pratica, la frode è più che mai organizzata e per questo motivo molto più pericolosa che in passato, meglio prestare attenzione.