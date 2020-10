Ultimamente non si a che parlare di TikTok per chi è appassionato di interazione social e di nuove tecnologie. E non solo perché ci troviamo di fronte ad una delle app del momento, capace di abbattere ogni record di download – soprattutto tra giovani e giovanissimi -, ma anche e soprattutto per via del rischio ban negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, che non vedono di buon occhio il servizio made in China dedicato ai video virali.

La giornata di oggi non fa eccezione, e porta con sé diverse novità per TikTok, che è andato ad aggiornarsi proprio nelle ultime ore su iPhone e iPad. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale 9to5Mac, il social network orientale si aggiorna e introduce i nuovi widget per la home screen in iOS 14. Installato l’update, noterete che se ne possono scegliere tre diversi, offrendo la possibilità agli utenti di accedere rapidamente ai contenuti – video, audio, hashtag popolari – direttamente dalla home di iPhone. Non a caso, i widget – introdotti nell’ecosistema della mela morsicata proprio dall’ultima versione del suo sistema operativo mobile – sono progettati per promuovere gli elementi di tendenza all’interno dell’app.

Una volta inserito un widget all’interno della nostra home screen potremo allora cliccarci dentro e verificare quante visualizzazioni ha ricevuto la clip in tendenza che ci interessa, mentre pigiandolo verremo riportati direttamente alla pagina dei contenuti di maggior successo. A seguire, i tre tipi di widget di TikTok su iOS 14 attualmente selezionabili:

piccolo: suono di tendenza e numero di visite dei video che hanno utilizzato quel determinato suono

medio: contenuto di tendenza e 4 piccole icone di video correlati

grande: contenuto di tendenza e 3 icone di video correlati

Il widget medio, di conseguenza, mostra le stesse informazioni sui contenuti di evidenza, insieme a quattro piccole icone che fanno da anteprime per i video associati. Il più grande, invece, mostra gli show più in voga in quel dato momento, insieme a tre anteprime video più grandi. E voi, avete già aggiornato TikTok sul vostro iPhone?