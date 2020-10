Stefano De Martino e Mariacarla Boscono fidanzati. I due sono stati catturati dai paparazzi di Chi. Il ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato immortalato domenica sera mentre rientrava nella sua nuova residenza al centro di Milano, che si dice essere vicina a quella della ex moglie. Insieme a lui la top model che in passato è stata la compagna di Ghali.

Durante l’estate i rumors sulla nuova vita sentimentale di Stefano De Martino si sono rincorsi con le più svariate ipotesi. A infiammare la curiosità era stata la fine della relazione con Belen Rodriguez con il conseguente totonomi sulla nuova fiamma del ballerino. Si era vociferato, addirittura, che Stefano avesse un flirt con Alessia Marcuzzi.

La foto che immortala Stefano De Martino e Mariacarla Boscono fidanzati fuga ogni dubbio. Addirittura la nuova coppia ha trascorso un weekend romantico in un resort in Trentino Alto Adige. I due, nella foto pubblicata da Chi per un reportage che sarà disponibile questa settimana, indossano la mascherina e passeggiano insieme.

All’inizio di luglio i fotografi di Chi, per puro caso, avevano paparazzato Ghali in una cena romantica a Milano in compagnia di una nuova fiamma. Il trapper rivolgeva alla ragazza ripetute attenzioni, dispensando abbracci e cordiali baciamano.

Per il momento i due nuovi protagonisti del gossip non hanno rilasciato dichiarazioni sui social, e di Mariacarla Boscono conosciamo l’assoluta riservatezza dal momento che usa i social solamente a scopo promozionale. Ultimamente, per esempio, la modella è stata testimonial della linea di profumi Paradise Found di Roberto Cavalli. Nel suo profilo Instagram non sono mai comparse immagini della sua quotidianità.

La foto che mostra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono fidanzati in giro per Milano pone fine a tutte le ipotesi sulle loro nuove conquiste: la coppia ha definitivamente accantonato ogni precedente delusione e ha scoperto nuova linfa.