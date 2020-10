Le decisioni sul Festival di Sanremo 2021 sono tutte rimandate. A dichiararlo è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha rinviato ogni dichiarazione a gennaio, soprattutto quelle che riguardano la presenza del pubblico che potrebbe essere assente.

“Tra le tante difficoltà pensiamo di fare comunque la finale di AmaSanremo al Casinò di Sanremo. C’è più richiesta rispetto agli anni scorsi. Il lavoro di scelta è a buon punto, ci sono nomi importanti e molto attuali, ma anche nomi non conosciuti al grande pubblico, ma sui quale Sanremo deve investire. A Sanremo vince il brano”.

Stefano Coletta, invece, ha aggiunto:

“Al momento il Festival di Sanremo è dal 2 al 6 marzo e ci sarà. Per quanto riguarda tutti gli altri elementi li valuteremo al momento opportuno. Parlare di pubblico oggi è irrazionale, visto che le situazioni virano da un momento all’altro”.

In merito al pubblico, Amadeus era stato categorico. Il conduttore e direttore artistico aveva infatti dichiarato di essere perplesso sullo svolgimento della kermesse, che senza la presenza del pubblico non avrebbe avuto senso. La smentita era arrivata immediata e dalle parole di Stefano Coletta, che aveva invece confermato la nuova edizione della manifestazione.

Amadeus rimane l’unica certezza granitica del prossimo Festival di Sanremo, dopo la conferma a conduttore e direttore artistico. Certa anche la presenza di Fiorello, che tornerà sul palco al fianco del suo amico e collega dopo il grande successo della prima edizione condotta insieme.

I dettagli dell’organizzazione andranno definiti in seguito, soprattutto dopo le disposizioni imposte dal nuovo DPCM che ha inasprito le disposizioni già in vigore così da contenere il contagio da Coronavirus. I prossimi mesi saranno quelli decisivi per il Festival di Sanremo che, per la prima volta nella storia, potrebbe svolgersi senza pubblico. Il primo appuntamento è atteso per il 29 ottobre, per la prima delle serate nelle quali si sceglieranno i concorrenti delle Nuove Proposte.