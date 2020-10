L’ultima frontiera delle smartband è degnamente rappresentata dalla Xiaomi Mi Band 5 (pur mancando l’NFC, che fino all’ultimo pareva potesse arrivare a bordo della versione internazionale, come invece non è stato), ma attenti a non sottovalutare la Honor Band 6, di cui sono emersi oggi le prime indiscrezioni. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, su Weibo già si parla della prossima smartband del produttore cinese, che potrebbe fare del display la sua arma migliore.

La nuova Honor Band 6, infatti, dovrebbe montare un pannello tutto schermo, rigorosamente a colori, pronto a far fare il salto di qualità al braccialetto intelligente (che vanterà anche altre caratteristiche: sarà economico, leggero e probabilmente pieno di sensori). Non sappiamo quando esattamente l’OEM abbia intenzione di lanciare la prossima Honor Band 6, ma qualcosa ci dice che il tempo potrebbe essere maturo abbastanza in prossimità delle festività natalizie. La holiday season, in effetti, consentirebbe al produttore cinese di irrobustire di molto il volume di vendita dei propri prodotti, non ultima la nuova Honor Band 6, che avrebbe anche tutte le carte in regola per dire la sua ed imporsi ad alti livelli nel mercato delle smartband, dove attualmente la Xiaomi Mi Band 5 la fa da padrona.

Vorremmo potervi dire che l’azienda deciderà di integrare la connettività NFC per i pagamenti elettronici (che sappiamo quanto importanti possano essere, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo), ma purtroppo non ci sono indicazioni a riguardo, per lo meno non ancora. Sarebbe certamente un gran colpo per l’OEM, che sfrutterebbe l’occasione per munire la Honor Band 6 di una feature che, al momento, nessun altro braccialetto intelligente nel Vecchio Continente è in grado di vantare (funzione peraltro richiestissima). Display tutto schermo a parte, a voi piacerebbe se la smartband presentasse questa caratteristica? Lasciateci un commento attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.