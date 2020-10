DayDremer continua ad andare in onda al sabato pomeriggio con notevole successo di commenti e di pubblico ma sembra proprio che dalla prossima settimana potrebbe andare in scena solo al sabato con una maxi puntata e poi non tornare ala domenica. In attesa di capire se l’ennesimo cambiamento sarà vero oppure no, i fan pensano già alla prossima estate quando nel pomeriggio di Canale5 potrebbe arrivare Ban Yanlis – Signor Sbagliato, la serie che ha rimesso insieme Can Yaman e l’amata Ozge Gurel.

Nei giorni scorsi proprio l’attore turco ne ha parlato a Verissimo dicendosi un po’ deluso dal fatto che la serie sia stata cancellata dopo pochi episodi lasciando a tutti l’amaro in bocca. L’interesse di Mediaset e del pubblico italiano spingerà la produzione ad andare avanti? La scomparsa degli episodi della serie con i sottotitoli in italiano, lascia pensare che la serie sia già stata acquistata dalla rete ammiraglia del Biscione che potrebbe mandarla in onda nei pomeriggi estivi a partire dal prossimo giugno forte del successo di DayDreamer ma anche di quello di Come Sorelle nel prime time.

Ecco il trailer della serie:

Al momento non vi è alcuna risposta ufficiale da parte di Mediaset che, però, potrebbe sfruttare ancora DayDreamer cancellando la puntata di domenica pomeriggio e facendo slittare così alla prossima estate gli ultimi, rocamboleschi, episodi della serie e rimandare tutto il resto al 2022.

La coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel ha già regalato a Canale5 un enorme successo nella serie BitterSweet Ingredienti d’amore, la stessa che ha permesso all’attore turco di diventare un’icona nel nostro Paese proprio come due anni prima era stato per l’amato Serkan Çayoğlu. L’invasione turca (Qui un elenco delle serie turche disponibili in Italia) è solo agli inizi e i fan sperano seriamente che con la conclusione de Il Segreto, cambia qualcosa nel pomeriggio di Canale5 puntando proprio sulle amate serie di Can Yaman e compagni.