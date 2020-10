La saga sparacchina di CoD non ha “contagiato” solo PC e console. Con Call of Duty Mobile, Activision ha infatti portato tutte le atmosfere e il gameplay del suo celebre – e giocatissimo! – brand FPS anche sui dispositivi iOS e Android. Per un’esperienza decisamente godibile da scaricare gratuitamente da App Store o Google Play.

Esperienza che non ha per altro nulla da invidiare al tanto apprezzato Call of Duty Warzone – si tratta del Battle Royale free-to-play per PC, PS4 e Xbox One, atteso anche sulle future PS5 e Xbox Series X -, e che nel tempo ha saputo costruire attorno a sé una fedele community di appassionati, che ne popolano giornalmente i server. Ciò avviene ormai da esattamente un anno, con Call of Duty Mobile ad aver spento negli ultimi giorni la sua prima candelina.

Non dovrebbe stupire allora che il publisher americano abbia voluto festeggiare a dovere l’anniversario mettendo a disposizione di tutti i giocatori il particolare evento a tempo The Club – conosciuto anche come Soldier’s Paradise -, che include la mappa Battle Royale Alcatraz tratta dalla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 e il Battle Pass Mensile con accesso a mappe, oggetti e personaggi, oltre ad una serie di eventi stagionali che verranno svelati più avanti. Non solo, con l’aggiornamento è sbarcata nel videogame da touchscreen anche la Macchina dell’Anniversario, ovvero la schermata attraverso la quale si possono ottenere le ricompense dell’evento.

Per accedervi, dovete recarvi nella schermata principale di Call of Duty Mobile e cliccare sul banner a sinistra con lo sfondo viola e il logo giallo dell’anniversario. Fatto questo, avrete davanti un pallottoliere che può essere attivato solo ed esclusivamente spendendo i punti accumulati nel corso dell’evento. Come fare allora ad ottenerli? Il metodo più immediato è quello di portare a termine gli incarichi giornalieri e settimanali selezionabili a destra della schermata. Se è la prima volta che accedete all’evento, potete pure cliccare sul tasto giallo sulla sinistra con su scritto “Il Club”. In questo modo potrete interagire con numerosi personaggi storici di Call of Duty, che vi metteranno a disposizione dei punti semplicemente parlandoci.

Accumulati i punti desiderati, potete tenare la fortuna con il pallottoliere della Macchina dell’Anniversario: potete spendere 10 punti per una singola estrazione e 100 punti per effettuare in un colpo solo 10 estrazioni, per puntare a determinate ricompense speciali. Accumulando 12.000 punti dell’evento sbloccherete poi il progetto per il potente fucile Chicom Starstruck.