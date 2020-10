Sydney Sibilia racconta una storia italiana in un nuovo film in arrivo su Netflix. Il colosso dello streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale del film L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose. Il lungometraggio – prodotto da Groenlandia – arriverà su Netflix e in alcuni cinema selezionati il 9 dicembre 2020.

Il film è ambientato nel 1968, ovvero il periodo delle contestazioni studentesche. Il protagonista è Giorgio Viola, un giovane e visionare ingegnere che decide di costruire un’isola al largo di Rimini. Il ragazzo, ispirato da Gabriella e aiutato da un gruppo di amici, autoproclama quel luogo “stato indipendente”, richiamando immediatamente l’attenzione dei ragazzi di tutto il mondo.

Per quanto bizzarra questa vicenda possa apparire, si tratta di una storia vera. Nel ’68, un giovane architetto bolognese realizzò una piattaforma artificiale – ampia circa 400 m² – battezzata come Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose. L’ideatore di questo progetto decise di autoproclamare lo status di Stato Indipendente. Questo luogo scomparì nel 1969, quando le forze dell’ordine demolirono la struttura.

L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose è diretto da Sydney Sibilia, il regista della trilogia di Smetto Quando Voglio. Il cast è composto da Elio Germano (Mio Fratello È Figlio Unico, Favolacce e Suburra), Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Tom Wlaschiha, Alberto Astorri, Violetta Zironi, Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti. Il trailer ufficiale è accompagnato dalla canzone My Generation della band The Who, divenuta un simbolo degli anni ’60.