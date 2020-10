La fibra ottica rappresenta, attualmente, la frontiera più innovativa ed efficiente della connessione in rete. Entro la fine del 2020, si stima un incremento superiore rispetto allo scorso anno, grazie alla possibilità di espandere la fibra anche in tutti quei piccoli comuni dove inizialmente era difficile integrare questa nuova tecnologia.

La presenza della fibra ottica è fondamentale da quando lo smart working è diventata un’attività comune per molti lavoratori italiani e si necessita di contare su una navigazione veloce.

Internet a casa: come utilizzare la fibra ottica

Sono numerose le aziende che danno la possibilità ai propri clienti di ottenere la connessione con fibra ottica nella propria abitazione. Diversi gestori predispongono offerte di telefonia fissa e internet, in modo da garantire una navigazione superveloce a prezzi competitivi grazie a dei pacchetti a prezzo fisso e che prevedono l’inclusione di servizi aggiuntivi.

Secondo numerosi tecnici, nei prossimi mesi la fibra sarà disponibile in circa un terzo delle case italiane. La copertura della rete internet in Italia, di tipo FTTH (Fiber To The Home), si sta ampliando e sta per raggiungere anche le aree più estese del territorio. Questa tecnologia garantisce l’intero percorso in fibra ottica e si diffonde grazie alle numerose compagnie che offrono servizi internet aggiornati ed innovativi agli utenti.

La connessione internet offerta dalla fibra ottica è consigliata sia in ambito professionale che in ambito privato: una notevole prestazione di navigazione permette alle imprese di ottimizzare il lavoro dei dipendenti, mentre nel quotidiano, diventa sempre più determinante avere in casa una connessione internet super veloce.

Il vantaggio della fibra ottica riguarda principalmente la possibilità di collegare più dispositivi alla rete senza ridurre il livello di efficienza, ciò significa che in una casa è possibile navigare contemporaneamente da diversi dispositivi e godere di una navigazione fluida e senza interruzioni. Tuttavia, è fondamentale avere un modem all’avanguardia che supporta questa nuova tecnologia per ottenere tutti i grandi vantaggi offerti dalla connessione internet in fibra ottica.

Richiedere la fibra ottica: cosa fare

A partire dallo scorso anno, è obbligatorio per tutti i gestori ad opera del Garante delle Comunicazioni, controllare preventivamente il semaforo dell’AGCOM durante la ricerca del piano tariffario più adatto alle necessità di un utente: si tratta di un’indicazione del tipo di connessione che è possibile richiedere a seconda della propria zona di riferimento.

Le offerte relative alla fibra ottica sono tante e riguardano sia le utenze domestiche, sia quelle aziendali. Tra le numerose compagnie che prevedono offerte convenienti, troviamo Fastweb, con pacchetti dedicati alla casa o all’impresa che permettono di usufruire di numerosi servizi.

Le tecnologie internet attualmente disponibili in Italia sono:

FTTH (Fiber To The Home);

(Fiber To The Home); FTTC (Fiber To The Cabinet);

(Fiber To The Cabinet); FTTB (Fiber tTo The Building).

La fibra ottica in condominio: è possibile?

Nelle grandi città italiane, la fibra ottica è già presente nei condomini e grazie alle nuove normative introdotte, l’installazione della connessione a banda ultra larga è obbligatoria nei condomini di nuova costruzione.

In particolare, l’installazione della fibra ottica in un condominio è obbligatoria quando l’edificio è di nuova costruzione, quando ha subito una ristrutturazione integrale, oppure quando niente può impedire i lavori di installazione come descritto dal Decreto Sblocca Italia 133/2014 con l’articolo 135 bis.

La normativa introdotta nel Decreto Sblocca Italia dichiara che gli immobili di nuova costruzione devono essere muniti dei punti di accesso per l’installazione della connessione a banda ultra larga. La normativa introdotta dal Decreto Legge 158/2018, invece, consente agli amministratori di condominio di disporre le opere necessarie alla realizzazione della rete fibra interna ed esterna all’immobile, così da semplificare l’installazione della fibra ottica. Grazie a quest’ultima normativa, gli amministratori di condominio possono scegliere di adottare la miglior connessione nel condominio senza dover chiedere il parere di tutti gli abitanti presenti all’interno.