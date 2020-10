Molte novità in vista per NCIS 18: la prossima stagione del longevo procedural di CBS porterà con sé una ventata di cambiamento, chissà quanto apprezzata dal pubblico storico della serie.

In primis ci sarà una trama strettamente legata all’attualità, con la pandemia da Coronavirus e le proteste contro la polizia per i diritti civili delle minoranze tra i temi di NCIS 18. Poi l’annunciato addio a Maria Bello, che lascia la serie al termine del suo contratto triennale: Jackie Sloane, la psicologa forense del team, uscirà di scena e lascerà l’NCIS dopo i primi episodi della nuova stagione. E ancora, l’ultima notizia in ordine di tempo, ci sarà una new entry nel cast.

Nel primo episodio di NCIS 18 Victoria Platt si unirà al cast regolare della serie. L’attrice che ha interpretato la dottoressa Amanda Raynor in una manciata di episodi della soap medica I Giorni della Nostra Vita avrà a che fare con Gibbs nella première che racconta una trama lasciata in sospeso nella stagione precedente.

Non si sa molto altro sul suo personaggio, se non il suo nome: la Platt sarà l’agente speciale Veronica “Ronnie” Tyler. Ma non è detto che il suo ingresso sia da considerarsi una conseguenza dell’uscita di scena di Maria Bello in NCIS 18. Certo, dopo la perdita di un personaggio importante come quello di Sloane ci sarà bisogno di infoltire il cast, ma non è stato ancora chiarito se la new entry Platt apparirà come personaggio regolare, ricorrente nel corso di NCIS 18 o semplicemente come guest star della première. Secondo il database IMDb, apparirà solo nel primo episodio, quindi l’ultima ipotesi sembra la più plausibile.

La Platt, peraltro, non è nuova all’universo tematico dell’NCIS. In passato era già apparsa in un episodio di NCIS: Los Angeles nel ruolo di un personaggio chiamato Hannah Nessbaum e in NCIS: New Orleans come agente dell’IRS Michelle Silvera. Qui interpreta un personaggio nuovo di zecca, ma per ora non è dato sapere altri dettagli su quanto e come sarà in scena. Eccola in una delle foto promozionali del primo episodio di NCIS 18.

La produzione di NCIS 18 è attualmente in corso e il suo debutto è previsto il 17 novembre su CBS, negli Stati Uniti, mentre solo nel 2021 i nuovi episodi arriveranno su Rai2, che al momento sta trasmettendo la seconda parte della diciassettesima stagione, con un episodio a sera ogni venerdì.