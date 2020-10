Semmai vi fosse sfuggito, sappiate che c’è la possibilità di acquistare subito il Huawei P Smart 2021 in Italia, peraltro approfittando di una promozione davvero speciale. Come riportato sul sito ufficiale della divisione italiana, immettendo il codice ‘A30EOFF‘ in fase di ordine nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 15 novembre si risparmieranno 30 euro a fronte di acquisti superiori ai 200 euro (iniziativa in cui il Huawei P Smart 2021, costando 229,90, rientra perfettamente). In bundle, peraltro, riceverete la ‘Flexible Clear Case‘ (in questo caso l’offerta è valida dall’8 ottobre al 1 novembre) ed in omaggio le cuffie Huawei Freebuds 3 (previa compilazione dell’apposito form, disponibile a questo indirizzo, entro e non oltre il 15 novembre). Il tempo di spedizione è di 1, 2 giorni lavorativi (sono abbastanza celeri). Si tenga presente che il modello Blush gold è disponibile da oggi 27 ottobre.

Il Huawei P Smart 2021 presenta uno schermo IPS LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD ed un foro centrale per la fotocamera frontale (singolo da 8MP, apertura f/2.0). Il device è spinto dal processore proprietario Kirin 710A, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). La batteria vanta 5000mAh con supporto alla ricarica SuperCharge 22,5W. Non manca il Dual SIM, il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4GHz, il Bluetooth 5.1 + LE, il jack per le cuffie da 3,5mm, il GPS con Glonass e Beidou e l’USB-C (non incluso l’NFC, utile per i pagamenti contactless tramite Google Pay).

Il lettore di impronte digitali è collocato lateralmente, mentre la fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP a 120° (apertura f/2.4), un sensore macro ed uno di profondità da 2MP (entrambi con apertura f/2.4). L’OS di riferimento è Android 10 con EMUI 10.1 (al netto dei servizi Google). Le dimensioni sono pari a 165,65×76,88×9,26mm (206 gr.). Il prezzo di 229 euro.