Amazon continua ad investire nella produzione di titoli originali, con uno sguardo particolare al mercato iberico. La nuova produzione spagnola su cui la piattaforma ha deciso di puntare, dopo la serie 3 Caminos che arriverà nel 2021, si chiama El Hombre de Zara e come suggerisce il titolo è il racconto della vita di Amancio Ortega, il fondatore dell’azienda tessile Inditex, proprietaria del celebre marchio di abbigliamento e accessori low cost presente in tutto il mondo con oltre 2.200 filiali in 93 paesi.

Il progetto è sviluppato dalla società di produzione galiziana Ficción Producciones, la stessa incaricata di realizzare 3 Caminos, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Il progetto, riconosciuto come opera di interesse culturale, è anche co-finanziato dalla Giunta della Galizia, che ha destinato alla produzione 240.000 euro nell’ambito delle risorse messe a bilancio per sostenere le produzioni audiovisive e culturali galiziane attraverso la locale Agenzia per le industrie culturali.

D’altronde la vita del fondatore di Inditex è strettamente legata al territorio galiziano. La società che ha fondato nel 1975 con sua moglie Rosalía Mera ha sede ancora oggi ad Arteixo, nel Nord della Spagna, e proprio in Galizia saranno realizzate gran parte delle riprese della serie biografica, contribuendo così alla promozione del territorio all’estero.

La carriera dell’imprenditore sarà raccontata in otto episodi, con una sceneggiatura che è basata sulla biografia scritta dalla giornalista Covadonga O’Shea a partire dalle sue conversazioni con Ortega. La fondazione del marchio, d’altronde, è strettamente legata alla sua vita privata: Ortega ha iniziato la sua ascesa nel tessile negli anni Sessanta con una piccola impresa familiare, un laboratorio di abbigliamento femminile, e ha aperto il primo negozio Zara a La Coruña nel ’75. Insieme alla moglie l’ha reso uno dei 100 più grandi marchi al mondo. Oggi il suo creatore è nella lista di Forbes al sesto posto tra gli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio stimato in 54,7 miliardi, sostanzialmente a parità con Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook.

La serie è attualmente in fase di pre-produzione, ma è già stato individuato il regista: sarà Norberto López Amado di Ourense a dirigere El Hombre de Zara, dopo che saranno terminate le riprese di 3 Caminos attualmente in corso.