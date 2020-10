Il finale di Lucifer 5? Secondo il co-showrunner Joe Henderson sarà assolutamente “fantastico”. La serie Netflix è tornata sulla piattaforma dopo più di un anno di assenza per rilasciare la prima parte della quinta stagione, inizialmente concepita come ultima – prima del rinnovo per un sesto ciclo di episodi.

Non sappiamo ancora nulla sulla seconda tranche di Lucifer 5, se non qualche ipotesi su come quel cliffhanger influenzerà drasticamente il diavolo, Amenadiel e Michael. Quando lo scorso marzo è esplosa la pandemia di Covid-19, la produzione stava ultimando le riprese del finale di Lucifer 5, salvo poi interrompere tutto e tornare sul set solo a inizio settembre.

Come già stato annunciato, terminata la quinta stagione, il cast e la troupe si è messo al lavoro sul capitolo conclusivo della serie tv – con tutte le dovute precauzioni anti Covid, s’intende.

Ansiosi di scoprire cosa ci riservi il finale di Lucifer 5, il co-showrunner Joe Henderson ha lanciato qualche indizio su cosa aspettarsi. Sul suo profilo Twitter ha iniziato dicendo ai suoi fan di aver rinunciato a guardare il dibattito presidenziale in corso, quello tra i candidati alla Casa Bianca, l’attuale Presidente USA Donald Trump e lo sfidante Joe Biden, per tornare al lavoro sull’ultimo episodio della quinta stagione (ancora in post-produzione).

“Ho guardato 30 minuti di dibattito, poi ho spento la tv”, ha scritto su Twitter. “Piuttosto mi sono messo a vedere le ultime scene del finale di Lucifer 5, e mi sono riempito di orgoglio per questo straordinario cast, troupe e team di sceneggiatori perché, l’episodio è così dannatamente fantastico!”

Al cast della sesta stagione si sono aggiunte due new entry: Scott Porter (star Friday Night Lights) che ricoprirà il ruolo di Carol Corbett, agente della polizia di Los Angeles che ha un passato misterioso con Dan (interpretato da Kevin Alejandro), e che legherà invece con Ella (Aimee Garcia). Oltre Porter, anche Elizabeth Grullon si è unita al cast e apparirà nei primi episodi di Lucifer 6 nei panni di una potenziale nemica (forse un demone?).

In che modo il finale di Lucifer 5 si legherà alla sesta stagione? Parlando con The Wrap, il protagonista Tom Ellis ha dichiarato di aver visto l’intera trama e di poter confermare che la serie si concluderà similmente alla quinta stagione, “ma abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo”. A Collider, Henderson è stato più dettagliato: “La stagione 5 è esattamente come l’abbiamo pensata, tranne per il finale.” La situazione sanitaria mondiale potrebbe essere menzionata, ma senza entrare nel particolare. Altro argomento che invece verrà esplorato è la brutalità della polizia, essendo Lucifer un procedural.