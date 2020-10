La settimana di FIFA Ultimate Team è abitualmente costellata di eventi fissi, che tengono alta l’attenzione della community. C’è sostanzialmente sempre qualcosa da fare all’interno del videogioco di calcio di Electronic Arts.

Sfide Creazione Rosa (le cosiddette SBC), Squad Battles, Rivals o la Weekend League. Per non parlare poi degli obbiettivi, con i premi golosi che si aggiungono a quelli rilasciati per il raggiungimento dei posizionamenti all’interno delle diverse competizioni.

Tutti ottimi motivi per connettersi quotidianamente a FIFA Ultimate Team e a giocare una manciata di ore. Non era però contenta di ciò Electronic Arts, viste le ultime manovre attuate dagli sviluppatori. Che porteranno gli utenti a focalizzare la loro attenzione su FIFA 21 anche nel momento in cui non saranno strettamente col pad tra le mani.

Nuovi premi in FIFA Ultimate Team grazie agli eventi in streaming

Le ultime novità parlano di premi in arrivo per la community di FIFA Ultimate Team. Premi sostanzialmente anche assai facili da ottenere, vista la modalità di somministrazione prevista dal team di sviluppo.

L’iniziativa FGS Swap, presentata in-game grazie a un messaggio pop-up a comparsa nei menu della modalità del gioco, promette ricompense. A patto però di rispettare i parametri necessari per l’assegnazione delle stesse.

Per poter raggiungere l’agognato bottino, rappresentato dai canonici gettoni già conosciuti per i classici Swap, non sarà necessario altro che collegare i propri account EA e Twitch e assistere alle live dedicate a FIFA 21 per un lasso di tempo minimo di sessanta minuti. Due le serie di FGS Swap, con la prima che prenderà il via con l’evento del 29 ottobre. Una run lunga diversi mesi, e che si concluderà nel mese di aprile. E che garanitrà premi evidentemente crescenti al crescere del numero di eventi seguiti (e quindi di gettoni guadagnati).

Importante verificare che i propri account, quello Twitch e quello EA, siano correttamente collegati. Per farlo basta andare sulla piattaforma di streaming e, nella sezione impostazioni, fare un check dei collegamenti attivi. Una procedura semplice e veloce.