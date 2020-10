Nel momento più brillante della sua carriera, Ester Expósito non guarda indietro: la Carla di Elite, apparsa anche in Veneno e ora nel cast della miniserie di Manolo Caro Qualcuno Deve Morire disponibile su Netflix, sta lavorando molto sia sul piccolo che sul grande schermo e si è ormai affermata come una delle giovani attrici spagnole più in vista della sua generazione.

L’exploit è arrivato con le prime tre stagioni del thriller adolescenziale Elite di Netflix, col ruolo della boriosa Carla. Ma interrogata sull’eventualità di un ritorno del suo personaggio a Las Encinas, il prestigioso liceo in cui è ambientata la serie tra omicidi e lotta di classe, l’attrice ha dato una risposta decisamente netta: Elite appartiene ormai al suo passato.

A Sensacine, la Expósito ha dichiarato di aver ormai chiuso l’esperienza di Elite e di non essere intenzionata a riaprire quel capitolo, per quanto sia grata al ruolo di Carla che ha rappresentato un momento di svolta per la sua carriera aprendole molte strade tra tv e cinema.

Ho già detto addio a quel personaggio figo e quel progetto bomba con tutto l’amore del mondo, e con una sensazione molto agrodolce perché ovviamente non è facile dire addio a qualcosa che ti ha dato tanto. Ho già apprezzato tanto quello che mi ha regalato. Lo porterò sempre con me e sarà una parte di me.

Elite 4 farà a meno non solo di Ester Expósito ma di molti altri volti, visto che è stato annunciato un cast in gran parte rinnovato: la terza stagione si era conclusa col diploma dei liceali dell’ultimo anno, pertanto ora la trama proseguirà con una nuova classe di studenti. A dire addio a Elite sono stati anche Danna Paola, Mina El Hammani e Jorge López (Lu, Nadia e Valerio nella serie), innescando il malcontento degli spettatori affezionati al cast originale.

La quarta stagione è attualmente in produzione, ma la situazione della pandemia in Spagna sta rallentando i lavori: le riprese di Elite 4 sono già state interrotte una volta per un caso di positività sul set. Intanto il creatore della serie Carlos Montero sta lavorando ad altri due format originali per Netflix.