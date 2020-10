In tanti, ancora oggi, si chiedono cosa abbia avuto Ilicic, al punto da mandare in frantumi la scorsa stagione post lockdown, dopo aver fatto vedere grandissime cose fino a febbraio. Durante la sua assenza, anche noi di OptiMagazine abbiamo evidenziato a più riprese la necessità di non alimentare inutili speculazioni sul suo conto. Lo abbiamo sottolineato anche in occasione del nostro ultimo articolo a tema, ma sui social anche nelle settimane successive i rumors riguardanti i problemi del calciatore hanno fatto il giro di pagine e gruppi.

Il Papu Gomez dice cosa ha avuto Ilicic

Come sono andate effettivamente le cose? Dal Papu Gomez arrivano effettivamente dettagli sorprendenti su Ilicic. In questi mesi ci sono state tante ipotesi, come la depressione per traumi d’infanzia riemersi, alla luce della grave emergenza Coronavirus di marzo, fino ad arrivare a presunte crisi matrimoniali. In realtà, non ci sono mai stati segnali concreti relativi ad una possibile separazione dalla moglie, considerando anche alcuni contenuti pubblicati sui social dai diretti interessati.

Durante un’intervista rilasciata a Tyc Sports, effettivamente il Papu Gomez ha affermato che Ilicic abbia avuto il Coronavirus, nonostante l’Atalanta a suo tempo non abbia mai reso pubblica la notizia. Del resto, i club non sono tenuti a farlo. Non si conosce la data ed il periodo del contagio, ma l’argentino ha lasciato intendere chiaramente che sia stato quello l’elemento che ha poi dato vita al secondo problema. Stiamo parlando del forte stato di depressione, superato dal ragazzo con il trascorrere dei mesi e con il giusto aiuto.

Si chiude dunque questo capitolo, sperando che Ilicic riesca a trovare la serenità necessaria per riprendere il discorso lì dove lo aveva fermato. Tutto il mondo del calcio, infatti, a questo punto tifa per lui e per la ripresa del ragazzo. Prima ancora del calciatore.