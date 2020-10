La nuova giornata di UEFA Champions League si aprirà ufficialmente nel tardo pomeriggio di oggi. Sarà infatti alle 18.55 che prenderanno il via ufficialmente le ostilità di questo secondo turno della competizione Europea. E ad aprire le danze troviamo due match particolarmente interessanti, con Lokomotiv-Bayern Monaco e Shakhtar-Inter.

Una giornata calcistica che si tingerà doppiamente di nerazzurro, dal momento che non sarà solo l’Inter a portare in campo questi colori per l’Italia. Dopo poche ore, precisamente alle 21.00, sarà il turno dei bergamaschi dell’Atalanta, che ospitano un arrembante Ajax, cercare di incrementare il proprio bottino di punti.

Il rischio di insidie è comunque elevato, considerando gli avversari che le due italiane vanno a incrociare sul campo da gioco in Champions League. Il periodo autunnale arride particolarmente alle squadre Russe e Ucraine, che spesso si trovano in condizioni di forma migliori in questo preciso frangente rispetto a quelle di tutti i maggiori campionati europei, complice l’avvio di stagione anticipato.

Analogamente scomoda la situazione per l’Atalanta, che accoglierà un Ajax fresco di dilagante vittoria in campionato. Il tabellino dell’ultimo match degli olandesi ha fatto segnare un roboante 13-0 ai danni del Venlo.

Champions League, le italiane in campo: ecco come seguirle

Una seconda giornata di UEFA Champions League tutta da seguire in diretta televisiva. E diversi saranno i modi che permetteranno la visione dei match. Per quanto concerne Shakhtar-Inter, necessario sarà avere un abbonamento attivo a Sky. La diretta della partita è prevista su Sky Sport 1 e, analogamente, anche in streaming sullo stesso canale anche tramite la piattaforma Skygo.

Per seguire il nuovo passo nel cammino europeo dell’Atalanta non sarà invece necessario l’accesso alla pay tv. Il match contro l’Ajax sarà infatti trasmesso in chiaro su Canale 5, con lo streaming che invece avverrà sul portale online Mediaset Play.

Insomma, una dose di calcio che andrà a soddisfare gli appassionati, con big match alla portata di tutti.