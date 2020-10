È stato annullato il tour di Francesco De Gregori. In seguito alla comunicazione delle nuove disposizioni governative in tema di contenimento dei contagi da Coronavirus, la tournée Off The Record è cancellata.

Il DPCM attualmente in vigore, infatti, sospende nuovamente tutte le attività artistiche e predispone la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto. Ne consegue che i concerti già organizzati che si sarebbero dovuti tenere nelle prossime settimane sono da ritenersi annullati, salvo comunicazione di nuove date.

Annullato è il tour di Francesco De Gregori: i concerti previsti nel mese di dicembre 2020 al Teatro Dal Verme di Milano sono cancellati e non potranno tenersi, in ottemperanza alle nuove decisioni governative. I concerti di Off The Record erano in programma per il 4, 5 e 6 dicembre 2020 e i biglietti già acquistati verranno integralmente rimborsati, incluso il diritto di prevendita.

Il rimborso può essere richiesto presso i punti vendita utilizzati per l’acquisto dei biglietti entro e non oltre il 10 dicembre 2020. Per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso” o “stampa@casa”, il cliente dovrà compilare entro e non oltre il 10 dicembre 2020 l’apposito modulo presente sul sito di TicketOne.

In seguito alla decisione della sospensione delle attività di teatri, cinema e luoghi di spettacolo, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo ha scritto al ministro Franceschini per sottoporre all’attenzione del Governo i reali numeri e i dati dei contagi in teatro. Su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascuno evento, nel periodo compreso dal 15 giugno e l’inizio del mese di ottobre, è stato registrato solo 1 caso di contagio da COVID-19. Maggiori info in questo post.

Il decreto attualmente in vigore è attivo dal 25 ottobre e resterà valido fino al 14 novembre. In seguito, bisognerà attendere nuove indicazioni.