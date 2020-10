Tutti i concerti di Umberto Tozzi a dicembre sono cancellati. A darne l’annuncio, è stato lo stesso artista sui suoi canali social, che si è anche detto rammaricato per la situazione. Queste le parole che ha usato per dare un nuovo appuntamento ai fan, appuntamento che non può avere una data certa.

“Mi dispiace con tutto il cuore ragazzi. Sapete quanto entusiasmo e voglia avevo di tornare a suonare con voi e per voi… Ci rivedremo presto, ne sono sicuro”.

Le date annullate sono quelle che seguono:

4 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

5 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

6 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

14 dicembre: Bologna – Europauditorium

17 dicembre: Milano – Teatro Dal Verme

Il tour sarebbe stato anche un debutto, per Umberto Tozzi, che in 45 anni di carriera non ha mai tenuto un concerto completamente acustico. L’esperienza di Songs dovrà quindi aspettare: per il momento, tutti gli spettacoli dal vivo sono cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nella setlista dei concerti, erano anche previsti brani che raramente compaiono nei suoi spettacoli dal vivo. Songs avrebbe riportato Umberto Tozzi nella sua città, Torino, nella quale erano previste 3 date, ma doveva essere anche a Bologna e Milano.

Rimandato anche il tour a due voci con Raf, previsto nei teatri, e con il quale dovevano replicare il tour nei palasport che avevano già condotto. La pandemia è stata però implacabile e non c’è stato modo di tenere i concerti dal vivo che, per il momento, sono completamente fermi in attesa che si risolva l’emergenza sanitaria.

Con Raf, Umberto Tozzi era anche tornato in radio con Come Una Danza, inedito che hanno fatto precedere al tour nei palasport che hanno tenuto nel 2019. L’idea di organizzare un tour insieme era sorta a seguito dell’evento all’Arena di Verona per la celebrazione dei primi 40 anni di Ti Amo. Dopo diversi rinvii, lo show era stato trasmesso anche su Canale5.