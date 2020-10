Impazzano di nuovo le mail INPS per bonus 600 euro da accreditare sul conto bancario. Esattamente come nei mesi scorsi, la comunicazione ha raggiunto numerosi indirizzi di posta elettronica ma si tratta di false missive, pure pericolose per le conseguenze che potrebbero comportare. Lo stesso ente di previdenza sociale ha messo tutti in guardia dal pericolo di essere raggirati dall’ultima campagna di phishing e pure il Commissariato di PS Online ha invitato gli italiani a prestare tanta attenzione alla ripetuta minaccia.

La finta mail INPS per bonus 600 euro è ben camuffata, ossia si presenta con il logo e i colori dell’istituto. Il contenuto del messaggio è il seguente: prima si annuncia che il cittadino è destinatario dell’incentivo ma poi si fa presente che le coordinate bancarie fornite non sono per nulla corrette e dunque la somma non può essere accreditata. A questo punto parte la truffa, con l’invito a visitare una pagina web dove andranno inseriti tutti i dati di accesso personali come il PIN o quelli relativi alla nuova carta d’identità elettronica. Tutta la mole di informazioni raccolte andrà a riempire i database di malintenzionati del web che ne approfitteranno per qualche frode sul conto bancario dei malcapitati.

Ancora una volta va dunque chiarito che l’ente per la previdenza sociale non invia mai comunicazioni di questo tipo ai cittadini italiani. Anche in caso di coordinate bancarie non corrette per l’erogazione del bonus 600 euro INPS non sarà mai previsto l’invio di un semplice messaggio di posta elettronica per ottenere dati così sensibili. Proprio per questo motivo è opportuno non cadere neanche nella trappola fi falsi siti che solo all’apparenza sono identici a quelli originali ma che nascondono gravi insidie.