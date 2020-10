Ci sono anche Alex Britti e Lorenzo Fragola nel nuovo album di Mameli, in uscita il 30 ottobre. Lo annuncia il cantante nello svelare la tracklist del suo nuovo progetto discografico in uscita tra qualche giorno.

Si intitola Amarcord il nuovo disco di Mameli e all’interno avrà 10 tracce con una serie “super canzoni”, così definisce le sue collaborazioni. In Amarcord c’è un duetto con Alex Britti sulle note di Anche Quando Piove, canzone numero 7 nella tracklist; c’è anche Lorenzo Fragola nel nuovo album di Mameli nella canzone Borotalco.

Amarcord è già disponibile per il pre-order e ha visto anche la collaborazione dell’autrice e cantautrice Federica Abbate che ha scritto per Mameli. Tra i ringraziamenti sui social, non mancano quelli all’etichetta Sony Music e a Hokuto Empire “per la serenità con cui mi hanno fatto scrivere questo disco”, dice Mameli, pronto al rilascio di Amarcord.

“Che poi in fondo, quanto contano i titoli? Sono la classica “copertina del libro”. A me importa che lo leggiate tutto e che non vi fermiate alla prima pagina”, scrive, e condivide con i fan il retro copertina dell’album che svela i 10 titoli dei brani nella tracklist.

Tracklist Amarcord:

Sopra Di Me

Amarcord

Borotalco feat. Lorenzo Fragola

Buoni x Nulla

Record

Non Ci Sei Più

Anche Quando Piove feat. Alex Britti

Argomento Triste

Maniglie

Futuro