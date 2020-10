Quando arriverà il Black Friday Mediaworld? All’appuntamento mancano soltanto una manciata di settimane e lo store online della nota catena ha già pubblicato la pagina informativa relativa proprio alla speciale vendita pre-natalizia. Le occasioni dovrebbero essere .garantite soprattutto per coloro che desiderano acquistare un prodotto hi-tech come uno smartphone, uno smartwatch, un computer ma pure tanti elettrodomestici.

Chiariamo subito per quando è previsto il Black Friday Mediaworld. Come preannunciato già sul sito del grosso brand, il venerdì nero dello shopping è in programma per il prossimo 27 novembre. Come sempre, l’occasione ricade nel venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento americana, ossia l’ultimo del mese di novembre. Dopo aver preso piede anche in Italia, è chiaro che la ricorrenza ricada esattamente nello stesso identico giorno e per questo 2020 proprio nella data del 27 novembre. Manca esattamente un mese al via alle vendite scontate, meglio conoscerne i primi dettagli, così come comunicato fin da questo momento.

Almeno per quanto se ne sappia fino ad ora, le offerte del Black Friday Mediaworld partiranno il 27 novembre e non prima. Al contrario, gli sconti dovrebbero poi continuare per tutto l’ultimo weekend del prossimo mese e ancora fino al lunedì successivo per il cosiddetto Cyber Monday. Quest’ultima sarà un’ulteriore occasione per accedere alle promozioni già in clima perfettamente pre-natalizio.

ARTICOLI CORRELATI

Scendendo nel dettaglio delle offerte per il Black Friday Mediaworld, la catena di elettronica promette delle promozioni a tempo per numerose categorie merceologiche come l’elettronica, gli smartphone, le TV, gli elettrodomestici e molto altro ancora. Naturalmente gli stessi sconti saranno fruibili online come nei negozi fisici.

In attesa che giunta la tanto agognata data del Black Friday Mediaworld, la catena suggerisce di restare aggiornati sulle prossime anteprime di offerte attraversi i canali ufficiali. Sarà opportuno già tenere d’occhio i prodotti che si desiderano acquistare per rendersi conto dell’effettivo risparmio.