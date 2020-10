Il trailer ufficiale di Wander, il thriller con Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones, è appena arrivato online. Si tratta di un film incentrato su un uomo fermamente convinto che la morte della propria figlia sia collegata a una tratta di esseri umani.

Il protagonista del lungometraggio è un investigatore privato (interpretato da Aaron Eckhart) mentalmente instabile. L’uomo viene assunto per indagare su un caso, ma inizierà a pensare che questa cospirazione sia strettamente legata alla morte della figlia. Dietro la macchina da presa troviamo April Mullen, la regista di Dead Before Dawn 3D (un film stereoscopico live-action).

Nel cast figurano Aaron Eckhart – un attore apparso diversi film di successo (tra cui Sully e Il Cavaliere Oscuro) – e Tommy Lee Jones (che nel 1994 vinse il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista grazie alla performance nel film Il Fuggitivo). Quest’ultimo (che in Wander presterà il volto a un eccentrico esperto di cospirazioni) ha recitato anche in Men In Black, Space Cowboys, Regole D’Onore, The Missing e Lincoln.

Gli altri interpreti sono Heather Graham (Una Notte Da Leoni), Katheryn Winnick (Bones e Vikings), Raymond Cruz (The Closer) e Brendan Fehr (Roswell). La sceneggiatura è stata scritta da April Mullen e Tim Doiron.

Wander – prodotto da April Mullen, Tim Doiron, Andre Relis, Chad A. Verdi, Douglas Falconer e Mary Aloe – arriverà al cinema e in VOD il 4 dicembre 2020 (negli Stati Uniti d’America), nessun dettaglio in merito alla distribuzione in Italia.