Gli Halloween Days sarà possibile festeggiarli grazie al volantino Unieiro in partenza oggi 26 ottobre, e valido fino al 2 novembre (salvo esaurimento scorte). Quella che si appena aperta sarà una settimana di sconti mostruosi sul meglio della tecnologia secondo il noto megastore: meglio approfittarne quindi, per evitare di restarne tagliati fuori.

Gli smartphone protagonisti dell’iniziativa promozionale degli Halloween Days del nuovo volantino Unieuro partito oggi 26 ottobre sono tanti, ma spicca fra tutti il Samsung Galaxy Note 20, vostro a 1149 euro, con il 13% sul listino originale, che ricordiamo essere pari a 1329,99 euro (parliamo del modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna). Se eravate più orientati verso un prodotto dal costo più contenuto, pur dovendo rinunciare a qualche specifica top, potreste virare sul Huawei P40 Lite, anch’esso tra i dispositivi inclusi nel volantino Unieuro dedicato agli Halloween Days. Il prezzo del medio-gamma del produttore cinese è pari a 219,90 euro (lo sconto, in questo caso, è del 26% sul listino di 299,99 euro). Il modello in questione vanta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Temete di non riuscire ad abituarvi all’assenza dei servizi Google? Nel caso per voi c’è il Huawei P30 Lite New Edition: il costo è di 249,90 euro (sconto del 28% sui 349,90 euro inizialmente richiesti).

Adesso che è disponibile iPhone 12 in tutte le sue declinazioni, è fisiologico che il prezzo di iPhone 11 scenda, anche se non di troppo. Sul volantino Unieuro degli Halloween Days in partenza oggi 26 ottobre il dispositivo viene proposto a 699 euro, nel taglio di memoria da 64GB (invece di 719 euro). Il risparmio non sarà sensazionale, ma andava comunque evidenziato. In proporzione sarebbe più conveniente puntare su iPhone 11 Pro, vostro a 999 euro, sempre nel taglio da 64GB, in luogo di 1189 euro. Date voi stessi un’occhiata al volantino Unieuro degli Halloween Days collegandovi a questa pagina per rendervi conto di tutta la merce in promozione.