Non può che definirsi una grande assenza quella dell’app Immuni per Huawei (ma anche Honor) o meglio per i soli smartphone del brand più recenti che non hanno i servizi Google a bordo. Sull’alter ego del Play Store ovvero sull’AppGallery, lo strumento di tracciamento non ha ancora fatto la sua comparsa e purtroppo non c’è una tempistica ufficiale nota proprio per la sua disponibilità.

Eppure ci sarebbe un gran bisogno anche dell’app Immuni per Huawei e non solo per i dispositivi dello stesso produttore meno recenti, come per i device Android e gli iPhone. Considerando i numeri altissimi dei contagi da Covid-19, non è da sottovalutare la quota di ultimi dispositivi del produttore cinese venduti sul mercato italiano e il contributo che questa potrebbe dare al tracciamento di nuovi positivi.

Risulta più che importante sottolineare come sono sempre più anche i cittadini che vorrebbero effettuare il download dell’app Immuni per Huawei. Come testimonia anche il tweet al termine di questo articolo, effettuando una ricerca dello strumento di tracciamento su un Huawei P40 all’interno dell’AppGallery, viene immediatamente sottolineata la sua mancata disponibilità. Almeno lo store proprietario sta continuando ad avvisare tutti che non appena il tool sarà attivo, la possibilità di installazione verrà notificata.

Proprio al cinguettio con la richiesta dell’app Immuni per Huawei, la divisione italiana del brand non ha risposto con le indicazioni esatte dei tempi necessari per la disponibilità. Ciò potrebbe voler dire che il rilascio dello strumento di tracciabilità non è ancora stato programmato e quindi l’attesa potrebbe essere ancora abbastanza lunga. Di certo la priorità concessa agli smartphone Android e agli iPhone sui rispettivi store è stato più che mai giusta visto il maggior numero di utenti da servire ma, a distanza di mesi, è fondamentale che lo stesso servizio giunga anche per chi ha un più recente dispositivo Huawei o anche Honor.