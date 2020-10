Da domani, martedì 27 ottobre, sarà disponibile su Prime Video il film di Sfera Ebbasta. Famoso, questo il titolo del documentario, porta lo stesso titolo dell’album in uscita il 20 novembre e sarà disponibile per la visione in tutto il mondo, in 5 lingue in esclusiva su Amazon Prime Video. Il film porta con sé l’annuncio di due concerti al Forum di Assago, in programma nel 2021.

“Il fatto di essere nato e cresciuto in una realtà umile ha fatto sì che nonostante il successo sono riuscito a tenere valori fondamentali. Mi sento una persona prima che un personaggio, prima di qualsiasi cosa”, inizia così il documentario che racconta il successo di Sfera Ebbasta attraverso le testimonianze di una serie di persone a lui molto vicine, a livello personale ed artistico.

Parlano i suoi collaboratori e i suoi amici ma anche sua madre che lo ha sempre incoraggiato ad inseguire il sogno nel mondo della musica. Gli diceva sempre che avrebbe dovuto coltivare il suo sogno, rimanendo sempre con i piedi per terra.

Fondamentali, nel percorso di Sfera Ebbasta, sono i suoi amici. A tal proposito, ricorda:

“Eravamo inesperti e abbiamo dovuto capire come giravano le cose. Quello che speravo è che tutto il progetto crescesse e con lui anche i miei amici che si stavano improvvisando in un ruolo ed effettivamente è andata così”.

Famoso è diretto da Pepsy Romanoff, co – prodotto da Maurizio Vassallo per Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia. Racconta la storia di Sfera Ebbasta, dalle periferie di Milano alla vetta delle classifiche ma è anche l’occasione per spiare la lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta attraverso il suo making of.

Charlie Charles è il produttore esecutivo di Famoso e sottolinea: “Siamo stati molto ambiziosi ma con determinazione, quella che poi ci ha consentito di arrivare fin qua. Ora stiamo lavorando per rendere il progetto internazionale”

Pepsy Romanoff ricorda il primo incontro con Sfera Ebbasta e il messaggio dietro al film: far arrivare al pubblico la storia di chi parte da zero e crea qualcosa.

“La musica di Sfera può piacerti oppure no ma è una gran bella storia che ti insegna qualcosa in un momento in cui di valori ce ne sono pochi soprattutto nelle storie che vengono raccontate attraverso la musica. Il messaggio è quello di creare qualcosa. Ho incontrato Sfera Ebbasta nel 2014 per un provino, da lì una serie di cose si sono legate in maniera molto semplice e naturale”.

Famoso si concentra sugli ultimi 2 anni ma non mancano riferimenti al passato, per presentare Sfera non solo dal punto di vista artistico ma anche umano: “Oltre ad essere una rockstar è una persona e un grandissimo professionista e sono felice di aver raccontato la prima tappa di un grande percorso, il primo mattone di una serie di cose che verranno realizzate sulla vita di Sfera Ebbasta e di Charlie Charles”.

Il tour: Sfera Ebbasta al Forum di Assago nel 2021

Il tour di Sfera Ebbasta sta prendendo forma, compatibilmente con le restrizioni dovute al Covid-19. Il live sarà “rivoluzionario” rispetto ai concerti visti fino ad ora. Due le date già annunciate al Forum di Assago (Milano): il 13 e il 14 settembre 2021.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 4 novembre 2020. Qualora a settembre l’Italia dovesse essere ancora in piena emergenza sanitaria, l’organizzazione si impegna a rimborsare integralmente i biglietti acquistati, incluso il diritto di prevendita.

Altri concerti verranno annunciati a ridosso dell’uscita del disco. Il tour 2021 di Sfera Ebbasta toccherà le principali città italiane e porterà il trapper nei palasport. Il tour è prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.