Davvero una mossa inaspettata è quella delle offerte Amazon Black Friday in anticipo da parte del popolare e-commerce, proprio da oggi 26 ottobre. Praticamente ad un mese dal venerdì nero dello shopping in programma il prossimo 27 novembre, è già possibile approfittare di importanti promozioni. In realtà i primi sconti saranno validi da oggi e fino al prossimo 19 novembre, il che lascia presagire che pure dal 20 al 26 novembre partiranno ulteriori iniziative di risparmio.

“Acquista in anticipo, poi rilassati”: questo è il claim della campagna appena partita. In pratica tutti sono chiamati a pensare già ai prossimi doni natalizi. Anticipando i tempi, sullo store viene prospettata la possibilità di risparmiare un po’ su tutte le categorie merceologiche. Per quanto riguarda soprattutto gli smartphone ma anche gli smartwatch, le occasioni più interessanti in partenza quest’oggi riguardano i brand Samsung, Huawei e OnePlus.

In pratica tutta la serie Samsung Galaxy M è in sconto nelle offerte Amazon Black Friday in anticipo. Gli smartphone già abbastanza accessibili, vengono proposti con ulteriore risparmio. Nel caso del Galaxy M11 bisognerà spendere ora solo 159,90 euro, per il Galaxy M21 209,90 euro, per il Galaxy M31 259,90 euro ed infine per il Galaxy M51 259,80 euro.

Spazio anche ad uno smartwatch tra le offerte Amazon Black Friday in anticipo da oggi 26 ottobre. Il recentissimo Huawei Watch GT 2 è ora scontato da 299 euro a 258 euro, pure con pagamento in 6 rate mensili d 51,87 euro. La disponibilità del dispositivo è immediata e la consegna gratuita.

Per cincludere questa già corposa carrellata di sconti, va riportato che le offerte Amazon Black Friday in anticipo includono anche quella dedicata al OnePlus 7T. Il dispositivo non più fresco di lancio ma comunque dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dalla scheda tecnica di tutto rispetto costa ora solo 499 euro con uno sconto di ben 100 euro sul valore di listino di 599 euro.