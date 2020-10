Le serie tv su Netflix a novembre 2020 rinnovano le proposte dello streaming autunnale, non ancora pesantemente influenzato dallo stop alle produzioni imposto al settore nei primi mesi della pandemia. La prima novità del mese è la seconda stagione di Mi Senti?, disponibile dal 2 novembre. La storia è quella di tre amiche di un quartiere a basso reddito, alle prese con pessimi fidanzati e famiglie disfunzionali ma capaci di cogliere il lato comico delle loro vite tenendo salda la speranza. Il 3 ottobre arriva invece la prima stagione di Record of Youth, nuovo drama romantico coreano incentrato sulle vite amorose e le sfide professionali di un trio di giovani impiegati nel settore della moda.

Tra le nuove serie tv su Netflix a novembre arriva poi Love & Anarchy, disponibile dal 4 del mese con gli episodi della prima stagione. La protagonista è Sofie, una consulente arrivista sposata e madre di due figli. Dopo aver ricevuto l’incarico di modernizzare una vecchia casa editrice, la donna incontra Max, un giovane informatico con cui inizia un flirt inaspettato fatto di sfide segrete a compiere azioni che mettono in discussione le norme sociali. Nato come innocente distrazione, il gioco procede in modo sempre più provocatorio e con conseguenze incalcolabili.

Il 5 novembre debutta poi Paranormal, serie tv ambientata nell’Egitto degli anni ’60, in cui l’ematologo Refaat Ismail, alle prese con i misteri di un caso fortemente atipico, incappa in alcune scoperte grazie alle quali diventa suo malgrado una figura di riferimento per il mondo del paranormale. Si passa poi all’8 novembre per la seconda stagione di Undercover, crime drama belga-olandese ispirato a eventi realmente accaduti. Gli eventi riguardano le indagini di Bob Lemmens e Kim de Rooij, agenti sotto copertura che spacciandosi per una coppia conducono delle indagini su un traffico di stupefacenti.

Dai produttori di Stranger Things arriva invece Dash & Lily, commedia romantica in otto episodi disponibile su Netflix dal 10 novembre. In un’atmosfera tipicamente natalizia si svolgono le vicende del cinico Dash e dell’ottimista Lily. I due, scambiandosi nelle più svariate location newyorkesi un diario in cui annotano sfide, sogni e desideri, scoprono di avere in comune molto più di quanto avessero mai potuto immaginare.

Il catalogo delle nuove serie tv su Netflix a novembre si arricchisce con The Liberator, in arrivo l’11 del mese. Questa serie drammatica sulla seconda guerra mondiale racconta la storia vera della più sanguinosa e drammatica marcia verso la vittoria del conflitto: l’odissea sul campo di battaglia dell’ufficiale americano Felix Sparks e della sua unità di fanteria, che hanno combattuto per oltre 500 giorni per liberare l’Europa. The Liberator è la prima serie prodotta in Trioscope™ Enhanced Hybrid Animation, una nuova tecnologia in attesa di brevetto che coniuga computer grafica all’avanguardia con immagini dal vero.

Il 13 novembre debutta su Netflix I Favoriti di Mida. Ambientata nella Madrid dei nostri giorni, la storia è ispirata all’omonimo racconto di Jack London. L’influente uomo d’affari Victor Genovés è oggetto di un ricatto: se non pagherà una lauta somma di denaro, i sedicenti favoriti di Mida uccideranno una persona a caso in una data e in un luogo prestabiliti e proseguiranno con nuove vittime finché non raggiungeranno il loro obiettivo. Quanti morti riuscirà a sopportare la sua coscienza?

La più attesa fra le novità Netflix del mese resta però The Crown, disponibile dal 15 novembre con gli episodi della quarta stagione. Sul finire degli anni ’70 la regina Elisabetta e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo, che a trent’anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher, le tensioni tra questa e la regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland, creando conflitti all’interno del Commonwealth. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

Le novità attese su Netflix a novembre si concludono con le serie animate Gabby’s Dollhouse (dal 3 novembre), Baby Boss: Di Nuovo in Affari (dal 17 novembre) e Great Pretender (dal 25 novembre). Tra le docuserie e i reality show sono in arrivo invece Carmel: Chi Ha Ucciso Maria Marta? (dal 5 novembre), Country Ever After (dal 6 novembre) e Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (dal 18 novembre).