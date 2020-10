Il grande giorno di PS5 è sempre più vicino. Sony ha infatti scelto il 19 novembre per assaltare il mercato italiano con la sua console di nuova generazione, che dovrà non solo raccogliere la preziosa eredità dell’attuale PS4 e arricchire l’ormai grande famiglia PlayStation, ma pure scontrarsi a muso duro con la rivale Xbox Series X targata Microsoft. Entrambe metteranno sul piatto potenza bruta – sotto forma di specifiche tecniche -, servizi sempre più avanzati e naturalmente tanti giochi multipiattaforma e in esclusiva, nel tentativo di sedurre animi e portafogli del popolo geek.

Naturale allora che siano in molti a volersi portare a casa una PlayStation 5, convinti dalla bontà del progetto di Sony. Non solo, i videogiocatori italiani possono anche tentare la fortuna grazie ad un nuovo e goloso concorso avviato da Sony Interactive Entertainment Italia e PlayStation Italia. Concorso che porta il nome di PS5 Be The First e che permetterà ad un fortunato giocatore italiano di vincere una console PlayStation 5:

Chi sarà il primo a vincere la Console PlayStation 5? Un caveau inespugnabile. Una corsa contro il tempo. E 5 enigmi da risolvere. Seguici per non perderne neanche uno e partecipa dal 12 novembre.

Sul sito ufficiale del contest è possibile è possibile inserire i singoli indizi che saranno reperibili su alcuni siti italiani di videogame – come Everyeye o Multiplayer -, nel tentativo di aprire il caveau. Il primo che riuscirà ad inserire correttamente tutti i codici ottenuti con la soluzione degli enigmi si aggiudicherà una console PS5 assieme ai codici gioco e accessori tra cui DualSense, Telecamera HD, Telecomando e Cuffie Pulse 3D, oltre alle versioni digitali di Demon’s Souls Remake, Sackboy A Big Adventure, Destruction All-Stars e Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo, il concorso è valido fino al 19 novembre, mentre l’estrazione finale avverrà entro il 30 novembre.