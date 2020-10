Ci sono alcuni riscontri particolarmente interessanti che possiamo prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda gli smartphone Huawei, soprattutto quelli di ultima generazione che possono consentirci di ottenere il massimo dalle foto scattate a 40 megapixel. Effettivamente, dopo avervi dato qualche dritta in merito ancora prima che Huawei P40 fosse lanciato sul mercato ad inizio 2020, ritengo che oggi 26 ottobre sia importante dare gli spunti giusto per sfruttare tutto il potenziale di questi prodotti.

Come scattare foto sfruttando i 40 megapixel su smartphone Huawei

A tal proposito, possono dirvi in primis che sono davvero pochi gli utenti in grado di ottenere il massimo dal proprio device Huawei senza le giuste dritte. Tanti possessori di smartphone commercializzati in questi mesi, infatti, si chiedono ad esempio dove si trovi proprio la tanto discussa opzione che consente di scattare a 40 megapixel con la fotocamera grandangolare. Ecco perché ritengo sia importante riportarvi la replica ufficiale dell’azienda, in modo da non lasciare nulla al caso nei prossimi mesi:

“Ti informiamo che con EMUI 10.1 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni visualizzabili nelle impostazioni della fotocamera.E’ possibile scattare foto in alta risoluzione impostando la proporzione a 4:3, andando nella modalità “Pro” e cliccando la dicitura in alto a sinistra “40 MP”.Alternativamente è possibile trovare la modalità “Alta risoluzione” nella sezione “Altro”. La risoluzione grandangolare da 40 MP non è supportata in modalità Pro“.

Dunque, bisogna tenere a mente queste linee guida se si intende sfruttare al massimo le capacità del proprio smartphone Huawei e della relativa fotocamera, in particolare nel caso in cui abbiate deciso di puntare in questi mesi su un top di gamma 2020. Staremo a vedere se, nel frattempo, per il pubblico arriverà anche qualche novità software in grado di dare un supporto extra soprattutto a coloro che sono meno esperti su queste tematiche.