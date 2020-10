Netflix ha diffuso il trailer di Selena: La Serie, miniserie dedicata alla breve e sfortunata esistenza di Selena Quintanilla-Pérez, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 4 dicembre.

La storia della cantautrice texana considerata la regina della musica tejano già a vent’anni, con oltre 60 milioni di album venduti nel mondo nonostante la sua breve esistenza, è raccontata in questo dramma musicale che Netflix dividerà in due parti. I primi 6 episodi di Selena: La Serie debuttano il 4 dicembre e ne seguiranno altrettanti nel 2021.

Dopo la pubblicazione del teaser della miniserie, ecco le prime scene di Selena: La Serie nel trailer che Netflix ha diffuso il 26 ottobre: chiaramente questo biopic a puntate ripercorrerà le tappe del successo clamoroso della cantante di musica texano-messicana, capace di scalzare dalle vette delle classifiche persino mostri sacri della musica latina come Gloria Estefan, ricostruendo anche i fatti che ne portarono all’assassinio per mano di una sua amica e collaboratrice nel 1995. Yolanda Saldívar, responsabile del fan club di Selena e della sua catena di negozi, la accoltellò dopo essere stata licenziata perché sorpresa a distrarre fondi dalle attività intestate alla cantante. Selena morì in un motel a Corpus Christi, la cittadina texana in cui era cresciuta e aveva costruito la sua carriera musicale supportata dai suoi genitori e fratelli.

Dall’infanzia in una famiglia di musicisti (Los Dinos) ai sogni di gloria in gran parte realizzati nonostante la giovanissima età, Selena: La Serie mostra la protagonista bambina, adolescente e donna. Ad interpretarla è Christian Serratos, già nel ruolo della soldatessa Rosita Espinosa in The Walking Dead. Solo la seconda parte, invece, mostrerà il rapporto della cantante con la sua aguzzina.

Il trailer della prima parte di Selena: La Serie si concentra principalmente sulla sua ascesa nel mondo della musica latina e sui suoi rapporti familiari, in particolare col padre Abraham Jr. (interpretato da Ricardo Chavira, il Carlos di Desperate Housewives) e coi fratelli Abe e Suzette (interpretati da Gabriel Chavarria e Noemí González), che la accompagnavano sul palco rispettivamente al basso e alla batteria.

Ecco la sinossi e il trailer di Selena: La Serie.

Prima di diventare la regina della musica tejano, Selena Quintanilla era una giovane ragazza del Texas con grandi sogni e una voce ancora più grande. Selena: La Serie esplora il suo viaggio dalle esibizioni in piccoli concerti fino a diventare l’artista latina di maggior successo di tutti i tempi – e gli anni di duro lavoro e sacrificio che la famiglia Quintanilla ha affrontato insieme.