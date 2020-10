Morgan a Live Non è La d’Urso torna sulla sua candidatura a sindaco di Milano, proposta da Vittorio Sgarbi. Nei giorni scorsi, Marco Castoldi aveva smentito di essere in corsa per Palazzo Marino, ma nelle ultime ore sembra aver cambiato idea e aver iniziato a valutare questa possibilità.

Ospite del programma di Canale5, Morgan ha spiegato quali siano le sue idee per la guida di Milano, idee che non sono apparse chiare alle ospiti in studio che hanno più volte richiesto quale fosse il suo programma amministrativo per il sostegno della metropoli. Marco Castoldi ha spiegato:

“Il Sindaco potrebbe essere un medico, un giornalista o un avvocato. Nell’antica Grecia si sorteggiavano gli amministratori e in tutti i casi della storia, come Venezia, è stato la più longeva e sono state le forme più democratiche di amministrazione. Io non ho problemi, gli altri comprano i voti, io no. Io sono un uomo di comunicazione”.

Ogni possibilità rimane quindi aperta, compresa la candidatura di Morgan a sindaco di Milano che non è ancora ufficiale. L’artista ha infatti ammesso di non essere ancora pronto per un programma elettorale: “Per la candidatura è presto, perché dovrei mettere da parte alcuni progetti che ho in mente. Ma le elezioni sono a maggio, quindi devo pensarci”.

Nei prossimi giorni, Morgan tornerà sul banco dei giudici per AmaSanremo, lo show con il quale si sceglieranno i nomi delle Nuove Proposte da destinare alla settimana del Festival. Le selezioni inizieranno il 29 ottobre e proseguiranno per le 5 settimane successive. I concorrenti selezionati parteciperanno alla serata del 17 dicembre, ancora sotto la conduzione di Amadeus.

Nel 2020, Morgan era tornato sul palco del Festival di Sanremo con il brano Sincero, che ha riscritto come un’invettiva causando la squalifica dalla gara e una lunga scia di ospitate televisive, nelle quali si è alternato con Bugo.