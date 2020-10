Miley Cyrus duetta con la sorella Noah in un’emozionante ballata riuscita con pochi ingredienti: un pianoforte e due voci. Timbri, quelli delle due sorelle, che in certi segmenti arrivano a confondersi con la complicità di un legame biologico e di un talento indiscusso che le unisce.

Il brano I Got So High That I Saw Jesus viene così riproposto in una versione più intimista rispetto all’originale contenuta nel disco The End Of Everything, pubblicato da Noah Cyrus nel maggio 2020. L’edizione contenuta nel disco è più vicina al folk con il prezioso apporto della chitarra acustica e del mellotron onirico.

In questa nuova versione Miley Cyrus duetta con la sorella Noah dal vivo dopo l’esibizione per Miley Cyrus Backyard Sessions andata in onda la scorsa settimana su MTV. Una complicità, quella tra le due artiste unite dalla stessa passione e dallo stesso sangue, che trasuda anche nell’artwork del singolo: MIley e Noah compaiono di spalle, accanto a un recinto, mentre camminano mano nella mano.

Per Miley Cyrus è un periodo di grandi novità. Dopo le cover dei Cure e dei Cranberries eseguite in occasione dell’SOS Fest, la popstar ha annunciato di aver un album di cover dei Metallica pronto per il lancio, ma non solo. La voce di Adore You ha anche reso pubblici il titolo e la data di uscita del nuovo album di inediti: Plastic Hearts uscirà il 27 novembre.

Un annuncio a sorpresa, e non si esclude che la popstar possa sganciare nuove bombe per spiazzare a più riprese i suoi fan. Lo ha fatto anche quando ha raccontato di aver incontrato un alieno e di averlo guardato negli occhi. Nel brano in cui Miley Cyrus duetta con la sorella Noah, tuttavia, troviamo il punto della sua carriera: la ex Hannah Montana ha tanto talento, e Noah non è da meno.

Testo

[Chorus]

I got so high that I saw Jesus

He said, “It’s all gonna be okay

You just need me in your heart”

Tennessee whiskey and love

I got so high that I saw Jesus [Verse 1]

Yeah, they talk about the rivers running dry

How pretty soon, there won’t be any water left to turn to wine

Like a drunkard at the wedding

Blindly raising Armageddon

So, I’m a-getting high [Chorus]

And I got so high that I saw Jesus

He said, “It’s all gonna be okay

You just need me in your heart”

Tennessee whiskey and love

I got so high that I saw Jesus (Jesus) [Verse 2]

Yeah, Joseph lost his job to a machine

And Mary lost her mind to lines of code you can’t see

And if the angels are the A.I.

I’m gonna burn this whole thing down

Well, I’m gonna burn one down right now [Chorus]

And I got so high that I saw Jesus (Oh, yeah)

He said, “It’s all gonna be okay (All gonna be)

You just need me in your heart”

Tennessee whiskey and love

I got so high that I saw Jesus [Bridge]

And sometimes, it hurts too much to look

Like Moses at the burning bush

I tried to turn away, but I could see

And he said, “Fathers, don’t forsake your sons

There’s so much Kingdom left to come

Just let it fill your lungs before you leave” [Chorus]

And I got so high that I saw Jesus

He said, “It’s all gonna be okay

You just need me in your heart”

Tennessee whiskey and love

I got so high that I saw Jesus [Outro]

I got so high that I saw Jesus

I got so high that I saw Jesus

