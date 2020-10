Su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati si registra 1 solo positivo al Coronavirus. I dati di AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo vengono rilanciati sui social da alcuni degli artisti italiani più seguiti. Tra questi Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Alessandra Amoroso ma anche Tiziano Ferro sostiene la causa della cultura attraverso le parole di U.N.I.T.A. – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo.

Tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da Covid – 19, è quanto si legge nel comunicato di AGIS pochi giorni prima la presentazione del Dpcm del 25 ottobre che vieta nuovamente concerti e spettacoli teatrali.

I dati in questione sono stati elaborati sulla base delle segnalazioni pervenute dalle ASL territoriali. “Una percentuale, questa, pari allo zero e assolutamente irrilevante, che testimonia quanto i luoghi che continuano ad ospitare lo spettacolo siano assolutamente sicuri”, si legge nel comunicato di AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo che ha svolto l’indagine su un campione rappresentativo della pluralità dei generi e dei settori dello spettacolo dal vivo, su tutto il territorio nazionale.

L’AGIS, per voce del proprio Presidente Carlo Fontana, ha inviato inoltre una lettera al Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, ed al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, On. Dario Franceschini, in merito al nuovo Dpcm che è possibile leggere nella versione integrale sul sito.

I dati di AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo non passano inosservati all’indomani del nuovo Dpcm che chiude i teatri, i cinema e le sale da concerto e vieta spettacoli di intrattenimento di ogni genere.

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale condivide una riflessione evidenziando le incongruenze del decreto; poi condivide una vecchia foto dal camerino di un teatro e spende qualche parola per i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà.

“350.000 spettatori in 4 mesi, 1 contagiato. E la consapevolezza amara di essere gli ultimi degli str*nzi, anche quando fai sold out, anche quando vendi i dischi, anche quando vinci i premi e i politici ti invitano a parlare con loro di cultura. Meno della messa, meno delle metro e treni sovraffollati anche negli orari in cui non si va a lavoro, meno dei musei. Meno, meno, meno”.

Alessandra Amoroso condivide un post sui social: “Lo spettacolo dal vivo luogo sicuro” e rilancia il comunicato stampa integrale di AGIS.