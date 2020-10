Un lungo sfogo di Ghali sull’Islam è comparso nell’ultima ora sui canali social del rapper. Da tempo è nota la fede musulmana della voce di Barcellona, e in più occasioni l’artista non ha nascosto il suo credo, una realtà che molto spesso gli ha fatto fare a pugni contro i razzisti che accorrevano – e accorrono tutt’ora – ad attaccarlo sui social.

In un lungo post Ghali Amdouni si è lasciato andare in un flusso di coscienza che possiamo sintetizzare nella frase: “Smettetela di farmi sentire sbagliato ad essere musulmano“. Il focus è sull’accostamento terrorismo-Islam, alla luce delle stragi perpetrate negli ultimi anni dalle milizie dell’Isis e dai kamikaze, tristi realtà che spesso sono oggetto di campagne elettorali e discorsi che alimentano paura e odio.

“Non c’è capitolo del Corano in cui c’è scritto di uccidere. Chi uccide e chi si vendica non è musulmano. La traduzione letterale di “Islam” è “pace”. I media da sempre ci attaccano e cercano di metterci in cattiva luce per interessi economici e politici. Sono innamorato di questa religione e delle forti emozioni che regala, della scrittura e dei racconti nei suoi libri. Ho amici eritrei che mi hanno raccontato che ad Asmara, ci sono chiese a fianco a moschee e che due migliori amici di due differenti religioni vanno a pregare nello stesso orario e chi finisce prima aspetta l’altro fuori e tornano in quartiere assieme. Io credo in questo. Smettetela di farmi sentire sbagliato ad essere musulmano, non potrò cancellarlo da me ed è giusto che ognuno di noi decida per sé senza imporlo a nessuno ma bensì raccontandolo, come una provenienza, una tradizione. Diffidate da chi interpreta male, diffidate dai photoshop, diffidate dal terrore. Non abbandonate la vostra fede per paura di spaventare qualcuno che è stato lavato dalle news.

Non facciamoci influenzare da chi vuole farci passare per mostri perché siamo solo gli ennesimi a cui vogliono cancellare la storia”.