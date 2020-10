Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 chiude con i botti, quelli di fine anno visto che la data ufficiale decisa per il debutto dell’ultimo capitolo della serie Netflix è quella del 31 dicembre. Un emozionante trailer mostra il ritorno di Sabrina in trincea pronta a combattere una battaglia mai vista fino a questo momento, un duello in cui tutti sono chiamati alle armi per stringersi intorno alla nostra eroina, la regina degli inferi, la mezzosangue dell’universo Archie Comics che si avvia così al gran finale.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 torna ufficialmente per lanciare un ultimo incantesimo nella quarta stagione e ultima stagione per un totale di otto episodi che debutteranno a Capodanno, giovedì 31 dicembre. Questa notizia arriva dopo che lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa si è rivolto ai social media la scorsa settimana per anticipare che alcune notizie “estremamente malvagie” di questo ultimo capitolo. La cancellazione di Sabrina è stata annunciata ufficialmente all’inizio di quest’anno e adesso i fan attendono con ansia di capire cosa ne sarà di lei e della sua famiglia quando il finale si paleserà nella notte più “lunga” dell’anno.

Ecco il trailer dell’ultimo capitolo della serie:

La stagione 4 riprenderà esattamente da dove si era interrotta ovvero con Sabrina pronta a viaggiare negli inferi per salvare il suo ex fidanzato, Nick Scratch, ma il punto cruciale sarà proprio il finale della terza stagione quando, grazie a un magico paradosso, Sabrina è letteralmente diventata due persone separate e questo le permetterà teoricamente di vivere entrambi i mondi della sua vita, ovvero essere la Regina dell’Inferno e una normale studentessa della Baxter High. Le sue due vite vengono mostrate nel nuovo trailer rilasciato poco fa da Netflix ma qualcosa potrebbe rompere presto questo equilibrio, che cosa?

Sarà allora che Sabrina dovrà unire entrambi i lati del suo essere in modo che possa salvare tutti quelli che ama.

Kiernan Shipka sarà ancora la protagonista della serie al fianco di Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Lucy Davis, Miranda Otto, Richard Coyle, Ross Lynch e Tati Gabrielle.