3 Caminos è il titolo originale della serie internazionale prodotta da Amazon Studios e in arrivo su Prime Video nel 2021, di cui sono state appena diffuse le prime immagini promozionali.

La serie diretta da Tito López Amado, primo format originale spagnolo in esclusiva per Amazon, sarà distribuita nel mondo col titolo inglese 3 Paths, che probabilmente sarà adattato in altre lingue nei singoli Stati in cui sarà accessibile sulla piattaforma streaming.

3 Caminos racconta l’avventura di cinque persone provenienti da diversi paesi che si ritrovano lungo il percorso di Santiago de Compostela con diverse motivazioni personali e iniziano una storia comune di scoperta e di maturazione che finirà per farli incontrare nuovamente in tre momenti della loro vita: nel 1996, nel 2006 e nel 2021.

La serie si svolge dunque su tre archi temporali, raccontando tre viaggi degli stessi cinque protagonisti – Jana, Luca, Roberto, Yoon Soo e Raquel – che hanno tra i 20 e i 30 anni nei loro primi due pellegrinaggi e avranno invece superato i 40 nel terzo. Tra il primo e l’ultimo viaggio, ognuno avrà affrontato i propri demoni e sarà profondamente cambiato.

Nel cast di 3 Caminos l’attore messicano Álex González, protagonista della serie spagnola Vivere Senza Permesso disponibile su Netflix, sarà Roberto, un vigile del fuoco del Messico impegnato nel pellegrinaggio per espiare una colpa. Gli altri protagonisti sono la spagnola Verónica Echegui (Raquel), l’ispanico-coreano Alberto Jo Lee (Yoon Soo), la tedesca Anna Katharina Schimrigk (Jana) e l’italiano Andrea Bosca nei panni di Luca, che toccherà il fondo e risorgerà con un aiuto da parte dei suoi amici. Nel cast anche Cecilia Suarez, musa di Manolo Caro e protagonista delle sue due serie Netflix La Casa de Las Flores e Qualcuno deve Morire, qui nel ruolo di Ursula.

Il poster e le prime foto ufficiali di 3 Caminos sembrano più un servizio fotografico promozionale di un’agenzia viaggi che le still di una serie tv, ma magari con le prime immagini video il concept di questa serie sarà evidenziato meglio e il progetto avrà un appeal maggiore.













Progetto ad alto budget per Amazon Studios, 3 Caminos è stata girata in sei lingue (inglese, tedesco, coreano, italiano, spagnolo e galiziano) e nel corso dei dieci episodi da 40 minuti ciascuno saranno attraversati i paesi di origine di tutti i protagonisti, anche se la maggior parte della serie sarà ambientata in Galizia e sui diversi percorsi del Cammino di Santiago. Creata da Alberto Macías e Carlos Molinero (autori di Brigada Costa del Sol e Cuentame) con Juan Ramón Ruiz de Somavía, 3 Caminos è tuttora in produzione e non ha ancora una data d’uscita su Prime, ma arriverà entro il prossimo anno: si potrà vederla sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime Video.