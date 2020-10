Dopo alcuni giorni di confusione ed incertezza, da oggi 26 ottobre abbiamo alcune indicazioni più concrete per tutti coloro che intendono acquistare un iPhone 12 con TIM. Dopo aver analizzato la situazione soprattutto con store del calibro di Amazon, come avete notato con il nostro articolo di pochi giorni fa, bisogna concentrarsi necessariamente su queste importanti novità inerenti i principali operatori italiani. Vediamo dunque la compagnia telefonica come si sta muovendo in questa direzione, con tutte le alternative attualmente disponibili.

Come acquistare un iPhone 12 con TIM il 26 ottobre

Nello specifico, sono otto le alternative attualmente disponibili per il pubblico che pensa di portarsi a casa due tra gli iPhone 12 che sono già stati lanciati sul mercato. Ci sono diversi fronti da prendere in esame con attenzione. In primo luogo, c’è la possibilità di acquistare il device con un pagamento unico e, come si può facilmente immaginare, al momento è impossibile muoversi dai prezzi di listino. Per questo motivo, chi desidera un iPhone 12 da 64GB se lo può assicurare a 949,90 euro, così come l’iPhone 12 128GB risulta disponibile a 999,90 euro e l’iPhone 12 256GB a 1119,90 euro.

Ancora, chi ha nel mirino un iPhone 12 Pro 128GB dovrà sborsare 1.199,90 euro, mentre con iPhone 12 Pro 256GB si arriva fino a 1.319,90 euro. Chi preferisce l’acquisto a rate, invece, al momento può procedere tramite TIM con iPhone 12 Pro 128GB, attualmente disponibile senza anticipo con trenta rate da 40 euro al mese. Occhio anche ai piani, visto che TIM Next ci propone iPhone 12 64GB con 49 euro di anticipo e trenta rate da 30 euro. Indispensabile, in questo caso, la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali con un costo di 6,90 euro al mese, o quella per danni e furto da 9,90 euro al mese.

Infine, sempre con TIM Next è possibile portarsi a casa un iPhone 12 Pro 128GB con 149 euro di anticipo e trenta rate da 35 euro. Qui si richiede la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali da 6,90 euro al mese, o per danni e furto da 9,90€ al mese.