Si conclude stasera la prima stagione della fiction con Alessandro Gassmann, ma il pubblico pensa già al futuro e a Io ti Cercherò 2. La verità sulla morte di Ettore verrà fuori? Il fratello di Valerio è forse coinvolto?

Ecco le anticipazioni sugli ultimi due episodi della prima stagione, in onda stasera lunedì 26 ottobre su Rai1.

Si parte dall’1×07 dal titolo Due padri. Valerio studia i movimenti del capo piazza di Ostia. Il suo piano è semplice: rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un GPS, rimediato da Sara, Valerio inizia questa sua missione personale e ne segue le tracce fino all’Eur, dove vede l’uomo in compagnia di due loschi figuri a bordo di una berlina scura; Valerio riesce a fotografarne la targa.

La serata si conclude con l’ottavo episodio intitolato Le divise, che costituisce il finale di stagione. Valerio scopre che la verità sulla morte di suo figlio è molto più vicina di quanto crede. Suo fratello Gianni, infatti, sa più di quanto non voglia far credere ed è probabilmente coinvolto in quanto è accaduto al nipote. Pedinandolo, Valerio scopre l’esistenza di una società immobiliare collegata a molte altre società estere: una di queste si chiama “Difrinae Ltd” (l’anagramma di “Frediani”), con sede a Londra. Casualmente, è proprio dove Gianni ha comprato una casa al figlio. È lui il mandante, se non proprio l’assassino di Ettore?

Io Ti Cercherò 2 ci sarà? Non si hanno notizie su un possibile seguito dato che la fiction Rai è stata concepita come una miniserie con un preciso inizio e una fine. Il finale di stagione in onda stasera quindi dovrebbe chiudere il cerchio sulle vicende del protagonista interpretato da Alessandro Gassmann. Tutto dipende da come si concluderà la storia e se ci saranno ottime idee per una seconda stagione.

Gli ascolti, intanto, giocano a favore di Io Ti Cercherò; finora la fiction ha registrato una media di 5 milioni di spettatori con il 19 di share.

Nel cast di Io Ti Cercherò, Alessandro Gassmann nei panni dell’ex poliziotto, ora benzinaio, Valerio Frediani; Maya Sansa è Sara, ex di Valerio, è un’affascinante e determinata vice questore; Andrea Sartoretti interpreta Gianni Frediani, fratello di Valerio e poliziotto; Luigi Fedele è Ettore Frediani, figlio di Valerio; Zoe Tavarelli è Martina, fidanzata di Valerio. Il cast si completa con: Fiorenza Pieri nei panni di Francesca; Giada Prandi è Lisa; Federico Tocci è Alessandro; Giordano De Plano interpreta Roberto; e Lorenzo Gioielli nella parte del Primo Dirigente Sapri.

L’appuntamento con il finale di Io Ti Cercherò è per stasera alle 21:25 su Rai1.