Il nuovo DPCM spaventa Fedez. L’artista di Rozzano è intervenuto sui suoi social per spiegare cosa abbia in mente per sostenere i lavoratori dello spettacolo, fermi ormai da mesi a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa.

Federico Lucia è tornato sull’argomento, dopo che già si era espresso in precedenza lanciando anche un appello a tutti coloro che hanno ricevuto un anticipo sui tour che sono stati rimandati. Fedez ha deciso di donare l’anticipo degli spettacoli live a tutti gli operatori che aspettano di tornare a lavorare.

“Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare. Questa settimana forse sarò meno presente perché voglio mettere la testa su un progetto che possa aiutare chi lavora nel mondo dei concerti, degli eventi e della musica in maniera concreta ma soprattutto con RAPIDITÀ. Ho aspettato due settimane invano che qualcuno raccogliesse il mio appello perché non sarà una cosa che riuscirò a fare da solo, avrò bisogno di una mano da chi in questo momento ha strumenti e mezzi. Spero di riuscire a trovare dei buoni compagni di viaggio per realizzare quello che ho in testa”.

Il nuovo DPCM ha comportato una nuova chiusura dei teatri e dei cinema, che avevano riaperto in sicurezza dopo il 15 giugno. Le nuove disposizioni del Governo, quindi, spazzano via ogni speranza di poter tornare a lavorare dopo mesi di attesa e di risposte.

“Sono i*o, spaventato, confuso ma non voglio fermarmi, non voglio essere spettatore. Libertà è partecipazione diceva il maestro Gaber, quindi è ora di alzare il culo e darsi da fare. Non dimentico da dove vengo e per quanto possa contare sappiate che io ci sono. Un abbraccio a tutti”.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per conoscere le proposte di Fedez, che ha deciso di scendere in campo per sostenere coloro che non potranno tornare a lavorare a causa delle nuove disposizioni. Il settore è fermo da marzo, con l’estate che ha fornito un piccolo spiraglio sui concerti, condotti nel rispetto della normativa anti-Covid.