Il finale di Daredevil 3 su Rai4 metterà la parola fine alle gesta del diavolo di Hell’s Kitchen? La serie Marvel trasmessa sul canale 21 del digitale terrestre si conclude stasera, lunedì 26 ottobre, con l’ultimo episodio della terza stagione.

Si intitola Un pezzo di carta il finale di Daredevil 3, di cui vi riportiamo la sinossi, così come scritta sul sito Rai:

Dopo aver scontato anni di carcere, il boss della malavita Wilson Fisk, noto come Kingpin, è a piede libero. Con l’aiuto di “Dex” Poindexter, un agente dell’FBI con una straordinaria mira, Kingpin vuole ricostruire il suo regno criminale: Daredevil è pronto a impedirglielo.

Daredevil 4 ci sarà? Andata in onda dal 2015 al 2018 su Netflix, la serie è stata cancellata bruscamente quando la Disney ha acquistato la Marvel e di conseguenza tutte le sue produzioni. Tutte le serie pubblicate su Netflix sono quindi state cancellate una a una. Al momento non c’è speranza di vedere un quarto ciclo di episodi – neanche sulla piattaforma Disney+ – dato che i diritti della serie appartengono ancora al servizio di streaming che per tre anni l’ha ospitata.

Nel cast di Daredevil 3, Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock / Daredevil; Deborah Ann Woll interpreta Karen Page; Elden Henson è Franklin “Foggy” Nelson; Joanne Whalley interpreta suor Maggie Grace; Jay Ali è Rahul “Ray” Nadeem, agente dell’FBI incaricato di far parlare Fisk. New entry del cast Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin “Dex” Poindexter, ambiguo agente dell’FBI dotato di una mira straordinaria, che tuttavia si rivelerà un pericoloso psicopatico; Stephen Rider as Blake Tower, vice procuratore distrettuale; e Vincent D’Onofrio che torna nel ruolo di Wilson Fisk / Kingpin.

Il finale di Daredevil 3 su Rai4 lascerà il posto a Il Trono di Spade 8. Infatti, a partire dal 2 novembre, il canale 21 manderà in onda la stagione conclusiva dell’acclamata serie HBO, in chiaro per la prima volta. La programmazione prevede due episodi il 2 novembre, e a partire dal 9, Rai4 propone un singolo episodio, fino al 30. L’ottava stagione è composta da un totale di 6 episodi.

L’appuntamento con il finale di Daredevil 3 su Rai4 è per stasera alle 21:20. A seguire, il finale della seconda stagione di Jessica Jones. Non è chiaro quando la rete Rai manderà in onda la terza stagione dell’eroina interpretata da Krysten Ritter.