Quali sono i migliori album in offerta per il Black Friday? Amazon mette in offerta tantissimi album della scena nazionale e internazionale. Scopriamoli insieme.

Artisti italiani

Tra gli album degli artisti italiani in offerta per il Black Friday non può mancare il maestro Ennio Morricone con The Essential, una raccolta che include anche Nuovo Cinema Paradiso e Mission.

The Essential Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Tra i migliori album in offerta per il Black Friday c’è anche Back Up 1987 – 2012 di Jovanotti, il Best Of pubblicato nel 2012 con 5 inediti tra cui Estate e Ti Porto Via Con Me.

Artisti internazionali

Tra gli album degli artisti internazionali troviamo Back To Black di Amy Winehouse, il capolavoro pubblicato nel 2006.

Back To Black Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Non dimentichiamo One Hot Minute dei Red Hot Chili Peppers (1995), un’occasione per riscoprire un disco sottovalutato.

Offerta One Hot Minute Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Restiamo nel mondo del rock con Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) degli Smashing Pumpkins, che quest’anno compie 25 anni e del quale ascolteremo un sequel, come la band ha recentemente annunciato.

Indispensabile è anche Ride The Lightning dei Metallica (1984) con tracce memorabili come For Whom The Bell Tolls e Creeping Death.

Ride The Lightning Audio CD – Audiobook

04/24/2007 (Publication Date) - Vertigo (Publisher)

Impossibile tralasciare A Kind Of Magic dei Queen (1986), l’album della ritrovata gioia di Freddie Mercury e soci dopo il live aid.

A Kind Of Magic Audio CD – Audiobook

09/13/2011 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Live At The River Plate degli AC/DC (2011) documenta il Black Ice World Tour della band australiana, determinante per prepararci al nuovo album.

Butterfly di Mariah Carey (1997) contiene piccole perle come Whenever You Call e il duetto con Elton John in Fly Away.

Butterfly Audio CD – Audiobook

09/11/1997 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

In offerta anche l’edizione limitata di Map Of The Soul: 7 – The Journey dei BTS, la band k-pop per eccellenza.

I migliori album in offerta per il Black Friday saranno disponibili a prezzi scontati dal 26 ottobre al 19 novembre.