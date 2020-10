Grey’s Anatomy 16 raggiunge quota nove episodi con la messa in onda dell’ appuntamento settimanale del 26 ottobre: nella programmazione americana si è trattato del finale di metà stagione, trasmesso un anno fa da ABC prima della tradizionale pausa invernale della serie.

Lunedì 26 ottobre Grey’s Anatomy 16 torna su La7 con gli episodi 8 e 9, ma l’ottavo episodio in particolare è stato a suo modo storico per il medical drama, visto che è l’ultimo in cui appare in scena il personaggio di Alex Karev, interpretato per 16 stagioni da Justin Chambers. Alex è uno dei tanti amici di Meredith a darle manforte durante il processo che deve decidere se potrà mantenere la sua licenza di chirurgo dopo aver truffato un’assicurazione sanitaria per curare una paziente indigente.

L’intervento di Karev si rivelerà determinante per la giuria e conferirà all’episodio anche un certo effetto nostalgia (qui la nostra recensione). Dopodiché il personaggio scompare improvvisamente. Nel nono episodio di Grey’s Anatomy 16, infatti, Alex risulta essere in viaggio per raggiungere sua madre, ma in realtà non farà più ritorno a Seattle e la sua assenza resterà sullo sfondo della trama fino all’episodio numero 16, in cui sarà spiegata la ragione bizzarra della sua fuga.

L’attore Justin Chambers ha annunciato a gennaio che avrebbe lasciato la serie, allontanandosi dalla produzione di Grey’s Anatomy 16 a metà stagione, senza permettere così agli sceneggiatori di scrivere una conclusione per la trama del suo personaggio che lo vedesse protagonista in scena. Di fatto l’episodio numero 8 è l’ultimo in cui appare Karev, mentre l’episodio d’addio, il sedicesimo (qui la nostra recensione), vede soltanto una controfigura interpretare la parte di Alex in alcune brevi scene.

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 16 in onda su La7 lunedì 19 ottobre, intitolati rispettivamente La mia occasione e Andiamo tutti al bar.

16×08

Meredith affronta la commissione medica mentre il suo futuro di dottoressa resta incerto, ed è costretta a fare i conti con il suo passato affrontando una sfida insuperabile. Nel frattempo, i tirocinanti sono messi alla prova sfidandosi per ottenere il maggior successo nei rispettivi casi in assenza di alcuni medici titolari.

16×09

Jo diventa una volontaria in un rifugio sicuro mentre riceve una chiamata riguardo un bambino lasciato alla Stazione 19. Nel frattempo, Meredith va avanti con la sua vita dopo aver affrontato la commissione medica mentre Jackson fa un grande passo nella sua storia con Vic. Infine Bailey e Amelia si scambiano aggiornamenti sulle rispettive gravidanze.