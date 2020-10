Si rinnova l’appuntamento con All Together Now su Canale5. L’edizione di quest’anno sarà completamente rinnovata, con l’introduzione di una giuria che sarà impegnata nel giudizio dei concorrenti in gara. Scompare il muro, che per motivi di sicurezza non poteva essere confermato.

Alla conduzione torna Michelle Hunziker, affiancata da J-Ax che – in questi anni – aveva ricoperto il ruolo di presidente della giuria composta da cento elementi. Il rapper milanese tornerà nella terza edizione, al via dal 4 novembre e in prima serata sull’Ammiraglia Mediaset.

La collocazione scelta è quella del mercoledì, decisione che lascia immutata la programmazione già esistente, con Chi Vuol Essere Milionario che rimane saldamente ancorato alla prima serata del giovedì. La formula del programma rimarrà la stessa.

L’appuntamento con il programma si rinnova di anno in anno, nonostante i risultati degli ascolti non promettessero rinnovi continui sul lungo periodo. L’intrattenimento diverso di All Together Now continua, però, a piacere.

La conduzione fresca di Michelle Hunziker e la simpatia dissacrante di J-Ax sono state un ingrediente fondamentale per la buona riuscita del programma, che torna in prima serata con una giuria di esperti che sono chiamati a giudicare i concorrenti in gara.