Il nuovo album di Ligabue è 7. L’artista di Correggio ha appena annunciato il titolo del disco che conterrà anche La Ragazza Dei Tuoi Sogni, brano che ha presentato a settembre in un’Arena Campovolo deserta. Il suo nuovo lavoro sarà inserito in un cofanetto celebrativo per i 30 anni di carriera. 7 sarà rilasciato il 4 dicembre.

Il numero 7 è ricorrente nella nuova prova di studio di Ligabue, che ha anche rivelato i contenuti del volume che ha pensato per festeggiare il traguardo di carriera a cifra tonda. Si tratta di una raccolta con 77 singoli (77+7), scelti tra quelli che hanno contraddistinto il suo repertorio.

La pubblicazione del nuovo album era stata annunciata subito dopo la presentazione del singolo, che aveva deciso di cantare all’Arena Campovolo nel giorno in cui avrebbe dovuto tenere il grande concerto per i 30 anni di carriera musicale, già rimandato al 2021.

Nei giorni scorsi, Ligabue si è raccontato nel volume È Andata Così, che ha pubblicato con la collaborazione di Massimo Cotto. Il libro è stato presentato nella sua Correggio, con un incontro per pochi nel quale ha illustrato i contenuti della sua nuova uscita.

7 è anche il naturale erede di Start, album che aveva pubblicato nel 2019. La musica del disco era stata portata anche nel relativo tour di supporto, che ha condotto negli stadi. I concerti non si sono ripetuti nei palasport, esattamente com’era stato annunciato dallo stesso artista alla vigilia dell’avvio del tour.

Il silenzio musicale è interrotto con la presentazione di La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che anticipa il nuovo album di inediti nel quale saranno compresi anche i singoli della sua lunga carriera. Per il momento, rimane in piedi solo il concerto all’Arena Campovolo in programma per giugno. Il live di Ligabue aprirà la nuova stagione di concerti ospitati dalla location ristrutturata per accogliere grandi eventi. Tra i concerti programmati alla RFC Arena, anche Una, Nessuna. Centomila con Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Giorgia, Elisa e Gianna Nannini.

Questa la tracklist di 7: